Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Milli Akıllı Sayaç Sistemi MASS ile uyumlu sayaç dönüşümünü geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

BEDEL ÖDEMEYECEKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu konuda bir düzenleme yaptığını hatırlatan Erdoğan, “O çerçevede, ortak pano olan alanlarda bu dönüşüm başlayacak ve yüksek tüketimleri, yıllık tüketimleri 10 megavatsaatin yani 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan yerlerde sayaç dönüşümleri başlayacak. Tüketiciler, sayaçlar için hiçbir bedel ödemeyecek” dedi.

SON 4 GÜN KALDI

Sayaçlar şebeke yatırım unsuru ve dağıtım şirketleri bu sayaçları yatırım planları dahilinde satın alıp dönüştüreceklerini söyleyen Erdoğan, 1 Mart 2026 itibarıyla uygulamanın başlayacağını söylemişti. Sayaç dönüşümüne ise son 4 gün kaldı.