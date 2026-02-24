Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenmiş ve bu evlilikten Ali Demir ile Eyüp Can adlı iki oğlu dünyaya gelmişti.
Pelin Karahan’ın menajerinden ‘boşanma’ açıklaması: Sanat dünyasının örnek çiftiydi
Ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın, 12 yıllık eşi iş insanı Bedri Güntay’dan boşanma kararı aldığı ve çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı iddia edilmişti. Pelin Karahan’ın menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Detayla haberimizde...
12 yıllık evlilik sona eriyor! Magazin dünyasında yıllarca uyumlu ve örnek bir çift olarak gösterilen Karahan-Güntay çiftinin mutluluğuna nazar değdiği konuşuluyor.
Uzun süredir birlikte görüntülenmemeleri dikkat çekerken, çiftin 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı öğrenildi. Ayrı evlerde yaşamaya başladıkları belirtilen çift magazin gündemine oturdu.
Pelin Karahan’ın menajeri Ebru Demiröz, ayrılık iddialarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz."
"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM"
Geçtiğimiz ay eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir ile Eyüp Can sayesinde çok mutlu bir hayat yaşadığını belirten Karahan, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" demişti.
PELİN KARAHAN KİMDİR?
Pelin Karahan (tam adı Vildan Pelin Karahan Güntay), 6 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu ve sunucu.
Ankara'da büyümüş, ilk ve orta öğrenimini Arı Koleji, Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'nde bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Oyunculuğa 2005-2007 yıllarında adım atmış, asıl çıkışını 2007-2011 yılları arasında yayınlanan gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde Aslı karakteriyle yaptı. Bu rolle 2011'de En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu ödülü aldı.
Pelin Karahan'ın kariyeri boyunca büyük çaplı skandallar veya ağır polemiklerle gündeme geldiği pek görülmemiştir; genellikle magazin haberlerinde uyumlu aile imajıyla anılmıştır.
Ancak bazı tartışmalı konular şunlar:
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan performansı bazı hayranlar tarafından eleştirilmiş, Türk fandomunda "nefret edilen" oyunculardan biri olarak nitelendirilmişti (özellikle Reddit gibi platformlarda dile getirilen görüşler).
Ev sahibiyle kira anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olması (annesine tuttuğu evin kirası konusunda) ve bu süreçte gündeme gelen mesajlar gibi yerel haberler.
Aslı Enver ile küs olup olmadığına dair eski iddialar (kendisi yalanlamıştır).
En güncel ve dikkat çeken gelişme: 23 Şubat 2026 itibarıyla 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile boşanma kararı aldığı, bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları ve menajerinin "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" açıklaması yapması magazin gündemine oturmuştu.
Bu ayrılık, yıllarca "örnek çift" olarak gösterilen ikili için şok etkisi yaratmış ve "nazar değdi" yorumlarına yol açmıştı.
Genel olarak polemikleri daha çok kişisel hayat (özellikle son boşanma haberi) ve dizi performans eleştirileri etrafında yoğunlaşmıştır; büyük siyasi veya etik skandallara karışmamıştır.