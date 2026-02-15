Türkiye’de milyonlarca kişinin yoksullukla mücadelesi devam ediyor. Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı 2026 yılının ocak ayı itibari ile 31 bin 224 lira olurken yoksulluk sınırı ise 101 bin 716 liraya yükseldi. Ayrıca bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 40 bin 541 lira oldu.

Asgari ücretin net 28 bin 75 lira olduğu Türkiye’de milyonlarca vatandaş derin yoksulluk altında yaşam mücadelesi veriyor. Aile Bakanlığı’nın verilerine göre milyonlarca kişi ayda ortalama 3 bin 327 lira sosyal yardım alıyor. Sosyal yardımlarla övünen bakanlık, vatandaşlara sadaka gibi yardım dağıtırken tanıtım harcamalarına milyonlarca lira harcadı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre 4 bakanlığın tanıtım harcamaları 40 milyon lirayı aştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 yılı temsil ve tanıtma harcaması toplamı, 40 milyon 620 bin 782 TL oldu. En yüksek harcamaya 23 milyon 483 bin 865 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temsil ve tanıtma harcaması ise kayıtlara, 6 milyon 793 bin 757 TL olarak geçti. Dört kritik bakanlık içinde, 2025 yılındaki temsil ve tanıtma harcaması itibarıyla üçüncü sırada yer alan Sağlık Bakanlığı’nın temsil ve tanıtma harcaması ise mali tablolara, 5 milyon 718 bin 939 TL olarak yansıdı. Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılında 4 milyon 624 bin 221 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması yaptığı belirtildi.