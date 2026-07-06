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Küresel havacılık sektöründe dengeleri değiştirebilecek büyüklükte bir satın alma hamlesi gündemde. Uygun fiyatlı uçuşlarıyla tanınan İngiltere merkezli EasyJet, ABD’li yatırım şirketi Castlelake’in yaklaşık 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) değerindeki teklifine prensipte yeşil ışık yaktı.

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Satın alma haberinin ardından EasyJet hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kazanarak dikkat çekici bir sıçrama yaptı. Daha önce reddedilen 4,93 milyar sterlinlik teklifin ardından Castlelake’in beşinci girişimde anlaşma zemini bulması, piyasalarda güçlü bir güven sinyali olarak yorumlandı.

HİSSE BAŞINA NAKİT ÖDEME

BBC’nin aktardığı bilgilere göre, teklif kapsamında hissedarlara hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme yapılması planlanıyor. EasyJet yönetim kurulu, teklifin mali açıdan hissedarlara sunulabilir nitelikte olduğunu belirtirken, sürecin henüz tamamlanmadığını ve resmi onaylara tabi olduğunu vurguladı.

Castlelake’in teklifini resmileştirmesi için 3 Ağustos saat 17.00’ye kadar süresi bulunuyor. Nihai anlaşma sağlanması halinde son karar hissedarların onayına sunulacak.

AB KURALLARI KRİTİK EŞİK

Satın alma sürecindeki en önemli başlıklardan biri ise Avrupa Birliği düzenlemeleri. Mevzuata göre, havayolu şirketlerinde en az yüzde 51 Avrupa sermayesi şartı aranıyor. Castlelake yetkilileri, bu kritere uyum sağlamak için alternatif yapılandırmalar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

BÜYÜK CİROYA RAĞMEN ZARAR

Sektör analizlerine göre bu satış hamlesi, şirketin güçlü operasyonel yapısına rağmen finansal baskılar yaşadığı bir dönemde geldi. 19 binden fazla çalışanı bulunan ve 35 Avrupa ülkesinde yaklaşık 1200 rotada faaliyet gösteren EasyJet, geniş operasyon ağıyla öne çıkıyor.

Ancak artan yakıt maliyetleri ve gider baskısı, kârlılığı olumsuz etkiliyor. Şirket, 31 Mart’ta sona eren son 6 aylık dönemde gelirlerini yüzde 12 artırmasına rağmen 552 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıkladı.

HİSSELERDE YENİDEN İVME

Analistler, EasyJet hisselerinin son bir yılda yüzde 30’dan fazla değer kaybettiğini hatırlatırken, Castlelake’in hamlesinin ardından hisselerin yeniden yükseliş trendine girdiğini belirtiyor.

Satın alma sürecinin tamamlanması halinde, bu anlaşma Avrupa havacılık sektöründe son yılların en büyük özel sektör işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçebilir.