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Kaynak: AA

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları’nda mücadele eden milli yüzücü İdil Bengisu Tunçbilek, iki bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, iki farklı branşta çıktığı final yarışlarını üçüncü sırada tamamladı.

50 METRE SERBESTTE BRONZ MADALYA

İdil Bengisu Tunçbilek, 50 metre serbest finalinde 30.18’lik derece elde etti. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan milli yüzücü, bronz madalyanın sahibi oldu.

KELEBEKTE DE KÜRSÜYE ÇIKTI

Milli sporcu ikinci madalyasını ise 50 metre kelebek finalinde kazandı. 32.35’lik dereceye imza atan Tunçbilek, yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bir bronz madalya daha elde etti.

Böylece İdil Bengisu Tunçbilek, Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları’nı iki bronz madalyayla tamamladı.