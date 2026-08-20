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Kaynak: AA

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da devam eden 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda milli güreşçiler Özdenur Özmez ve Elmira Yasin bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre kadınlar 62 kiloda mücadele eden Özdenur Özmez, ikinci turda Slovak Viktoria Foeldesiova’yı 9-2 mağlup etti. Çeyrek finalde Hindistan’dan Savita Dalal’a yenilen Özmez, repesajda Özbek Feruza Kaidatdinova’yı 12-5 geçerek bronz madalya maçına yükseldi.

ÖZDENUR ÖZMEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Bronz madalya karşılaşmasında Çinli Yifan Zhu ile karşılaşan Özdenur Özmez, rakibini 8-6 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

ELMİRA YASİN'DEN BİR BRONZ MADALYA DAHA

Kadınlar 76 kiloda mücadele eden Elmira Yasin ise ikinci turda Porto Rikolu Rodriguez Guzman’ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Hindistan’dan Kajal Dochak’a yenilen Yasin, repesajda Japon Miyu Takayama’yı 8-2 geçerek madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Elmira Yasin, bronz madalya karşılaşmasında ABD’li Piper Meredith Fowler’ı 6-5 yenerek Türkiye’ye bir bronz madalya daha kazandırdı.