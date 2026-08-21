OLAYLAR

1680 - Pueblo Kızılderilileri, İspanyollarca işgal edilmiş olan Santa Fe'yi ele geçirdiler.

1878 - Amerikan Barolar Birliği (ABA) kuruldu.

1888 - William Seward Burroughs, ABD'de ilk başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı.

1911 - Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nin bir çalışanı tarafından çalındı.

1915 - İkinci Anafartalar Savaşı başladı.

1922 - Mustafa Kemal Paşa, Ordu Komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıda, Büyük Taarruz emrini verdi.

1940 - Sovyet Devrimi liderlerinden Leon Troçki, Meksika'da öldürüldü.

1957 - Semiorka adıyla bilinen, günümüzde de hâlen kullanılan Sovyet füzesi R7'nin ilk başarılı uçuşu gerçekleşti.

1959 - ABD Başkanı Dwight Eisenhower, Hawaii'yi ABD'nin ellinci eyaleti olarak ilan etti.

1959 - Bağdat Paktı Konseyi'nin adı değişti. Paktın yeni adı, Merkezi Antlaşma Teşkilatı CENTO oldu.

1959 - İstanbul'da yeniden düzenlenen Askeri Müze halka açıldı.

1960 - Çanakkale Anıtı törenle açıldı.

1964 - İstanbul Kuledibi'ndeki Eskiciler Çarşısı yandı; 167 dükkân ve 25 apartman kül oldu, 1000 kişi evsiz kaldı.

1968 - Sovyetler Birliği askerlerinin Çekoslovakya'yı işgal etmesinin ardından, Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceauşescu, halkını benzer bir işgale karşı silahlanmaya çağırdı.

1969 - Denis Michael Rohan adlı Avustralyalı bir Yahudi, Mescid-i Aksa'yı ateşe verdi.

1969 - Fas'ın başkenti Rabat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu.

1983 - Filipinler'de muhalefet lideri Benigno Aquino Jr., Manila Uluslararası Hava Limanı'nda suikast sonucu öldürüldü.

1986 - Kamerun'da Nyos volkanik gölünden çıkan zehirli gazlar yüzünden 1746 kişi öldü.

1987 - Türk Eximbank kuruldu.

1991 - Letonya, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.

2001 - Kızıl Haç, Tacikistan'daki açlık tehlikesine dikkat çekti.

2001 - NATO, Makedonya'ya asker göndermeye karar verdi.

2008 - Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 20 mil batısındaki bir silah fabrikasının önünde iki Taliban intihar bombacısı kendilerini havaya uçurdu; 59 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.[1]

DOĞUMLAR

1165 - II. Philippe, Fransa Kralı (ö. 1223)

1567 - François de Sales, Fransız Piskopos ve Mistik (ö. 1622)

1698 - Guarnerius, İtalyan keman yapımcısı (ö. 1744)

1725 - Jean-Baptiste Greuze, Fransız ressam (ö. 1805)

1765 - IV. William, 1830-1837 arası Birleşik Krallık ve Hannover kralı ve Kraliçe Victoria'nın amcası (ö. 1837)

1789 - Augustin Louis Cauchy, Fransız matematikçi (ö. 1857)

1798 - Jules Michelet, Fransız tarihçi (ö. 1874)

1816 - Charles Frédéric Gerhardt, Fransız kimyager (ö. 1856)

1858 - Rudolf, Avusturya veliaht prensi (ö. 1889)

1872 - Aubrey Beardsley, İngiliz illüstratör ve yazar (ö. 1898)

1879 - Henry Ainley, İngiliz sahne ve sinema oyuncusu (ö. 1945)

1891 - Bugs Moran, Fransız asıllı Amerikalı mafya lideri (ö. 1957)

1898 - Nurullah Ataç, Türk yazar (ö. 1957)

1904 - Count Basie, Amerikalı caz piyanisti ve orkestra şefi (ö. 1984)

1909 - Nikolay Bogolyubov, Sovyet bilim insanı (ö. 1992)

1916 - Consuelo Velázquez, Meksikalı söz yazarı (ö. 2005)

1917 - Leonid Hurwicz, Amerikalı ekonomist ve matematikçi (ö. 2008)

1925 - Jorge Rafael Videla, Arjantinli asker, siyasetçi ve Arjantin Devlet Başkanı (ö. 2013)

1926 - Can Yücel, Türk şair ve çevirmen (ö. 1999)

1927 - Thomas S. Monson, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 16. başkanı ve peygamberi (ö. 2018)

1929 - Ahmed Kathrada, Güney Afrikalı politikacı (ö. 2017)

1930Alan Ashcroft, İngiliz ragbi birliği oyuncusu (ö. 2021)

Margaret, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in kızkardeşi (ö. 2002)

Frank Perry, Amerikalı yönetmen (ö. 1995)

1933 - Barry Norman, Britanyalı film eleştirmeni, gazeteci ve Tv sunucusu (ö. 2017)

1934 - İzzet Günay, Türk oyuncu

1934 - John L. Hall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1935 - Adnan Şenses, Türk şarkıcı, bestekâr, söz yazarı ve sinema oyuncusu (ö. 2013)

1936 - Wilt Chamberlain, Amerikalı basketbolcu (ö. 1999)

1938 - Kenny Rogers, Amerikalı country ve country pop şarkıcısı, müzik yazarı ve aktör (ö. 2020)

1938 - Vural Savaş, Türk hukukçu, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı ve yazar (ö. 2023)

1939 - Festus Mogae, Botsvanalı siyasetçi (ö. 2026)

1939 - Clarence Williams III, Amerikalı oyuncu (ö. 2021)

1939 - Patrice Laffont, Fransız televizyon sunucusu, aktör ve komedyen (ö. 2024)

1943 - Clydie King, Amerikalı şarkıcı (ö. 2019)

1943 - Perry Christie, Bahamalı eski sporcu ve siyasetçi

1944 - Peter Weir, Avustralyalı film yönetmeni

1950 - Patrick Juvet, İsviçreli şarkıcı ve model (ö. 2021)

1951 - Sadri Şener, Türk spor yöneticisi ve eski Trabzonspor başkanı

1952 - Alexandre Jevakhoff, Fransız bürokrat

1952 - Joe Strummer, Britanyalı müzisyen, besteci ve söz yazarı (ö. 2002)

1954 - Didier Six, Fransız eski futbolcu

1956 - Kim Cattrall, İngiliz asıllı Kanadalı oyuncu

1957 - Tignous (Bernard Verlhac), Fransız karikatürist (ö. 2015)

1961 - Stephen Hillenburg, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2018)

1963 - VI. Muhammed, Fas kralı

1963 - Nigel Pearson, İngiliz futbolcu ve teknik direktör

1967 - Charb, Fransız çizer, gazeteci ve çizgi film yapımcısı (ö. 2015)

1967 - Carrie-Anne Moss, Kanadalı oyuncu

1967 - Serj Tankian, Ermeni asıllı Lübnanlı müzisyen ve System of a Down grubunun solisti

1970 - Cathy Weseluck, Kanadalı oyuncu ve yönetmen

1970 - Ferda Anıl Yarkın, Türk şarkıcı

1971 - Mamadou Diallo, Senegalli eski futbolcu

1971 - Liam Howlett, İngiliz DJ ve Prodüktör

1973 - Robert Malm, Togolu futbolcu

1973 - Sergey Brin, Rus Yahudisi Amerikalı girişimci (Google şirketinin kurucusu)

1978 - Kanika Kapoor, Hint şarkıcı

1979 - Kelis, Amerikalı R&B şarkıcısı ve söz yazarı

1979 - Levent Kartop, Türk eski futbolcu ve antrenör

1981 - Jarrod Lyle, Avustralyalı profesyonel golfçü (ö. 2018)

1984 - Alizée, Fransız şarkıcı

1984 - Elvin Aliyev, Azeri futbolcu

1984 - Raymond Rowe, Amerikalı güreşçi

1986 - Usain Bolt, Jamaikalı atlet

1987 - Kura, Portekizli müzisyen

1988 - Robert Lewandowski, Polonyalı millî futbolcu

1988 - Kacey Musgraves, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve söz yazarı

1989 - Hayden Panettiere, Amerikalı oyuncu (ö. 2026)

1989 - Judd Trump, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu

1989 - Aleix Vidal, İspanyol millî futbolcu

1990 - Bo Burnham, Amerikalı komedyen, müzisyen, yönetmen ve senarist

1990 - Omar El Kaddouri, Faslı futbolcu

1991 - Leandro Bacuna, Hollandalı futbolcu

1991 - Kalifa Coulibaly, Malili futbolcu

1992 - Bryce Dejean-Jones, Amerikalı basketbol oyuncusu (ö. 2016)

1992 - Felipe Nasr, Brezilyalı yarış pilotu

1992 - RJ Mitte, Amerikalı oyuncu

1993Tuğçe Yolcu, Türk oyuncu

Halil İbrahim Pehlivan, Türk futbolcu

1994Jacqueline Emerson, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

Tonje Enkerud, Norveçli hentbol oyuncusu

Ablaye Sy, Moritanyalı futbolcu

ÖLÜMLER

672 - Kōbun, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 39. imparatoru (d. 648)

1132 - II. Baudouin, 1100-1118 yılları arasında ikinci Edessa Kontu ve 1118 - 21 Ağustos 1131 yılları arasında Kudüs Kralı (d. 1060)

1271 - Alphonse de Poitiers, Poitiers ve Toulouse kontu (d. 1220)

1534 - Philippe Villiers de L'Isle-Adam, 1521 yılında ise 44. Büyük Usta seçilerek Hospitalier şövalyelerin liderliği unvanı (d. 1464)

1568 - Jean de Valette, Hospitalier Şövalyesi (d. 1494)

1614 - Elizabeth Báthory, Macar seri katil (d. 1560)

1762 - Lady Mary Wortley Montagu, İngiliz yazar (d. 1689)

1836 - Claude-Louis Navier, Fransız fizikçi (d. 1785)

1836 - Edward Turner Bennett, İngiliz zoolog ve yazar (d. 1799)

1838 - Adelbert von Chamisso, Alman yazar (d. 1781)

1845 - Vincent-Marie Viénot de Vaublanc, Fransız yazar ve siyasetçi (d. 1756)

1849 - Moritz Daffinger, Avusturyalı ressam (d. 1790)

1874 - Barthélémy de Theux de Meylandt, Belçika Başbakanı (d. 1794)

1884 - Giuseppe De Nittis, İtalyan ressam (d. 1846)

1901 - Adolf Eugen Fick, Alman doktor ve fizyolog (d. 1829)

1940 - Lev Troçki, Rus devrimci (d. 1879)

1943 - Henrik Pontoppidan, Danimarkalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1857)

1943 - A. Merritt, American Sunday magazine editörü ve fantastik kurgu yazarı (d. 1884)

1947 - Ettore Bugatti, İtalyan-Fransız otomobil üreticisi (d. 1881)

1964 - Palmiro Togliatti, İtalyan siyaset adamı ve komünist önder (d. 1893)

1979 - Giuseppe Meazza, İtalyan futbolcu (d. 1910)

1983 - Benigno Aquino Jr., Filipinli siyasetçi ve Filipinler Muhalefet Lideri (d. 1932)

1992 - Zühtü Müridoğlu, Türk heykeltıraş (d. 1906)

1995 - Subrahmanyan Chandrasekhar, Hint asıllı Amerikalı astrofizikçi (d. 1910)

1995 - Guri Richter, Danimarkalı oyuncu (d. 1917)

1997 - Yuri Nikulin, Rus sinema oyuncusu ve palyaço (d. 1921)

2004 - Xavier de La Chevalerie, Fransız büyükelçi (d. 1920)

2005 - Robert Moog, Amerikalı elektronik mühendisi ve mucit (Moog Synthesizer'in mucidi ve geliştiricisi) (d. 1934)

2015 - Wang Dongxing, Çinli komünist politikacı (d. 1916)

2015 - Daniel Rabinovich, Arjantinli müzisyen, komedyen ve yazar (d. 1943)

2017 - Arturo Corcuera, Perulu şair (d. 1935)

2017 - Réjean Ducharme, Kanadalı romancı ve oyun yazarı (d. 1941)

2017 - Roberto Gottardi, İtalyan mimar (d. 1927)

2017 - Bajram Rexhepi, Kosovalı siyasetçi (d. 1954)

2018 - Otávio Frias Filho, Brezilyalı gazeteci ve haber editörü (d. 1957)

2018 - Vesna Krmpotić, Hırvat yazar ve çevirmen (d. 1932)

2018 - Stefán Karl Stefánsson, İzlandalı aktör ve şarkıcı (d. 1975)

2018 - Vicente Verdú, İspanyol gazeteci, yazar ve ekonomist (d. 1942)

2018 - Villano III, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1952)

2019 - Celso Piña, Meksikalı şarkıcı-söz yazarı, besteci, aranjör ve akordeon sanatçısı (d. 1953)

2020 - Muhammed bin Rihayem, Tunuslu millî futbolcu (d. 1951)

2020 - Ken Robinson, İngiliz konuşmacı, eğitimci, danışman ve yazar (d. 1950)

2020 - Tomasz Tomiak, Polonyalı kürekçi (d. 1967)

2021 - Micki Grant, Amerikalı şarkıcı, aktris, oyun yazarı ve besteci (d. 1941)

2021 - Karolina Kaczorowska, Eski Polonya First Lady'si ve eğitimci (d. 1930)

2021 - Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau, Lihtenştayn prensesi (d. 1940)

2021 - Nicoletta Orsomando, İtalyan aktris, radyo ve televizyon sunucusu (d. 1929)

2021 - Kalyan Singh, Hint siyasetçi (d. 1932)

2022 - Vincent Gil, Avustralyalı aktör (1939)