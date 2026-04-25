Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga'nın 31. haftasında Augsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Augsburg 44'te Anton Kade ile öne geçerek devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Eintracht Frankfurt 66'ıncı dakikada Ritsu Doan ile skora eşitliği getirdiği zorlu mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.
Bu sonuçla Augsburg 37 puana yükselirken Eintracht Frankfurt ise puanını 43'e çıkardı.
RIERA İLK 11'DE BAŞLATTIĞI CAN UZUN'U 88 DAKİKA SAHADA TUTTU
Maçta dikkat çeken önemli detay ise Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Albert Riera'nın milli yıldız Can Uzun'u ilk 11'de başlatması oldu.
Daha önce kameralar önünde genç oyuncuyu ağır eleştirilerle hedef alan Riera'nın bu kararı dikkat çekerken genç yıldız 88 dakika sahada kaldı.
Yaklaşan Dünya Kupası öncesi forma şansı bulmakta zorlanan Can Uzun'un İspanyol teknik adamın gözüne girmiş olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.
Son olarak 24 Ocak'ta Hoffenheim karşısında ilk 11'de görev alan Can Uzun yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Genç yetenek 3 ay sonra ilk 11'de sahaya çıktı.