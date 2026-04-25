Chobani Fenerbahçe'nin ardından Türkiye'de bir takıma daha sponsor oluyor

Anlaşma, stadyum isim hakkı için 5+5 yıl; forma göğüs sponsorluğu için ise 2+3 sezon şeklinde yapılandırıldı.

Başkanımız Ali Y. Koç, Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ile Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan’ın konuşmacı olarak yer aldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Chobani üst düzey yöneticileri Mehmet Lütfi Kırdar (Shepherd Futures, Başkan), Tarkan Gürkan (Chobani CFO'su), Hatime Ulukaya (Chobani İletişim Direktörü) ve Kulübümüzün profesyonelleri de hazır bulundu.