ABD ve dünyanın önde gelen gıda firmalarından olan Chobani, sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasına varmıştı.
Chobani Fenerbahçe'nin ardından Türkiye'de bir takıma daha sponsor oluyor
Chobani’nin Fenerbahçe ile yaptığı büyük sponsorluk anlaşmasının ardından, ABD merkezli marka şimdi de 24 Erzincanspor’a ana ve isim sponsoru olmaya hazırlanıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertli ekip, anlaşmayı şu şekilde duyurmuştu:
Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın imza töreni stadımızda yapıldı.
Kulübümüzün uluslararası vizyonunu güçlendirmesi açısından tarihi bir önem taşıyan bu iş birliği kapsamında 2025-2026 sezonundan itibaren stadımızın yeni ismi ‘Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ olurken; sponsorluk, Fenerbahçe’nin uzun soluklu ve yüksek bütçeli iş birliklerinden biri olarak tarihe geçti.
Anlaşma, stadyum isim hakkı için 5+5 yıl; forma göğüs sponsorluğu için ise 2+3 sezon şeklinde yapılandırıldı.
Başkanımız Ali Y. Koç, Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ile Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan’ın konuşmacı olarak yer aldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Chobani üst düzey yöneticileri Mehmet Lütfi Kırdar (Shepherd Futures, Başkan), Tarkan Gürkan (Chobani CFO'su), Hatime Ulukaya (Chobani İletişim Direktörü) ve Kulübümüzün profesyonelleri de hazır bulundu.
24 ERZİNCANSPOR GÜNDEMDE
Chobani, yeni sezon adına ise TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor ile sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlanıyor.
AjansErzincan’ın haberine göre, 24 Erzincanspor’da uzun süredir gündemde olan sponsorluk sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Edinilen bilgilere göre kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ile iş insanı Hamdi Ulukaya, İstanbul’da bir araya geldi.
Daha önceki görüşmelerde çözülmesi gereken hukuki süreçlerin büyük ölçüde tamamlandığı ve sürecin yaklaşık yüzde 90’ının netleştiği öğrenildi. Tarafların birçok kritik konuda mutabakata vardığı ifade ediliyor.
Son görüşmenin olumlu geçtiği ve sponsorluk anlaşmasının artık son aşamaya geldiği belirtiliyor. Bu kapsamda Chobani markasının, 24 Erzincanspor’a ana sponsor ve isim sponsoru olması yönünde anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Resmi imzaların mayıs ayı sonuna doğru atılması beklenirken, Hamdi Ulukaya’nın kısa süre içinde ABD’ye döneceği ve sürecin kalan kısmının avukatlar aracılığıyla yürütüleceği bildirildi. İmza töreninin ise İstanbul ya da Erzincan’da geniş katılımlı bir organizasyonla yapılması planlanıyor.
Tüm gelişmeler doğrultusunda 24 Erzincanspor’un yeni sezona Chobani ana sponsorluğunda girmesi beklenirken, anlaşmanın kulüp ve şehir adına önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor.