İngiltere Ulusal Lig’de uzun süre hafızlardan silinmeyecek tarih bir final maçına sahne oldu.
Ligin son haftasına 107 puanla lider giren York City, yalnızca 2 puan gerisindeki en yakın takipçisi Rochdale ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Yok böyle bir final: Uzatmalarda şampiyonluk iki kez el değiştirdi
İngiltere Ulusal Ligi tarihin en dramatik finallerinden birine sahne oldu. Son haftaya 107 puanla lider giren York City ikinci sıradaki 105 puanlı Rochdale ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Üç haneli puan toplayan iki takımın mücadelesinde şampiyonluk uzatmalarda gitti geldi.Furkan Çelik
Herkesin büyük bir heyecanla takip ettiği Crown Oil Arena'da oynanan maç dramatik bir sonla bitti.
90 dakikada gol sesi çıkmayan zorlu mücadelenin uzatma dakikalarında Rochdale Mani Dieseruvwe ile öne geçti. 90+6’da gelen bu gol sonrası ev sahibi ekibin taraftarları şampiyon olduklarını düşünerek sahaya atladılar.
Taraftarlar sahadan çıkarıldıktan sonra maç yaklaşık 7 dakika sonra yeniden hareketlendi. York City tüm hatlarıyla yüklendi ve 90+13’üncü dakikada Josh Stones’un ağları havalandırmasıyla skora eşitliği getirdi.
Birkaç dakika önce şampiyon olduklarını düşünerek sahaya atlayan Rochdale taraftarları büyük bir yıkım yaşarken bu kez sevinme sırası York City’e geçti.
Maçın 1-1 sona ermesinin ardından deplasman tribünündeki York City taraftarları sahaya atlayarak şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.
York City, beraberliğin kendisine yettiği maçta son anda gelen golle kupayı kazandı ve üst lige yükselme hakkını elde etti.