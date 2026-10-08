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Kaynak: AA

Türkiye, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na puan veren Para Tekvando Grand Prix'sinde önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcular Paris'teki organizasyonda toplam 6 madalya kazandı.

Erkekler 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke, altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ise gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül, 57 kiloda Gamze Özcan, 65 kiloda Seçil Er ve erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul bronz madalyaya ulaştı.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLERİN BİRER ADIMI"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, milli sporcuların Los Angeles 2028 yolunda ilerlediğini belirterek, "Dünyanın en iyi sporcularının mücadelesinde Paris'ten 6 madalya ile dönüyoruz. Bu başarılar daha büyük hedeflerin birer adımı" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri kutladı.