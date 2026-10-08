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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürerken teknik heyeti sevindiren iki gelişme yaşandı.

ORKUN KÖKÇÜ VE TROSSARD SAHALARA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü ve bir süredir takımdan ayrı kalan Leandro Trossard'ın bugünkü çalışmada yer aldığı belirtildi. İki oyuncunun da maç kadrosunda olması bekleniyor.

VINCENZO ITALIANO YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmalarıyla devam etti. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına 9 Ekim Cuma günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.