Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürerken teknik heyeti sevindiren iki gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi çifte müjde - Resim : 1

ORKUN KÖKÇÜ VE TROSSARD SAHALARA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü ve bir süredir takımdan ayrı kalan Leandro Trossard'ın bugünkü çalışmada yer aldığı belirtildi. İki oyuncunun da maç kadrosunda olması bekleniyor.

Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi çifte müjde - Resim : 2

VINCENZO ITALIANO YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi çifte müjde - Resim : 3

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmalarıyla devam etti. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

50 yıl önce mektup yazmıştı: Beşiktaş efsanesiyle Atina'da buluştu50 yıl önce mektup yazmıştı: Beşiktaş efsanesiyle Atina'da buluştuSpor

Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına 9 Ekim Cuma günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.