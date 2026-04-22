Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni nesil savunma sistemlerinin teslim edildiğini açıkladı. Teslim edilen sistemlerin keşif, haberleşme ve hassas vuruş kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

YENİ SİSTEMLER SAHADA GÜÇ KATACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, TSK’ya teslim edilen sistemler şöyle:

ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi

ARTNET-100G Taktik Haberleşme Sistemi

NEB Nüfuz Edici Bomba

KARETTA 560 Anti-Jam GNSS Sistemi

Bu sistemlerin, özellikle operasyonel etkinlik ve sahadaki teknolojik üstünlük açısından kritik rol oynayacağı vurgulandı.

KEŞİF VE HEDEFLEME KAPASİTESİ ARTIYOR

ASELFLIR-500 sistemi ile TSK’nın gece-gündüz, her hava koşulunda keşif, gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerinin güçleneceği belirtiliyor. Sistem, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve hassas hedef tespiti imkanı sunuyor.

HABERLEŞMEDE YÜKSEK HIZ VE GÜVENLİK

ARTNET-100G Taktik Haberleşme Sistemi’nin ise sahada kesintisiz, hızlı ve güvenli veri iletişimi sağlayarak birlikler arası koordinasyonu artıracağı ifade ediliyor.

ELEKTRONİK HARP VE HASSAS VURUŞ KABİLİYETİ

Teslim edilen sistemler arasında yer alan KARETTA 560 Anti-Jam GNSS sistemi, elektronik karıştırmalara karşı dayanıklılık sağlayarak konumlama güvenliğini artırıyor.

NEB Nüfuz Edici Bomba ise yüksek korumalı hedeflere karşı etkili vuruş kabiliyetiyle öne çıkıyor.

YERLİ SAVUNMA SANAYİNDE YENİ ADIM

Teslimatın, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, TSK’nın teknolojik kapasitesinin daha da güçlendiği ifade ediliyor.