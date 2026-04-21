Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA 2026, 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde beşinci kez kapılarını açacak.

“Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir” vizyonuyla düzenlenen fuar, yatırım, iş geliştirme ve ticarileşme odaklı stratejik bir platform olarak öne çıkıyor. Etkinlik, savunma, havacılık, uzay, denizcilik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayacak.

İlk kez 2018’de 12 ülkeden 183 firmayla gerçekleştirilen organizasyon, yıllar içinde hızla büyüyerek küresel ölçekte prestijli etkinlikler arasına girdi. 2024 yılında 121 ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuar, 100 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı.

2026 organizasyonu için ise daha büyük hedefler belirlendi. SAHA 2026’nın 400 bin metrekarelik alanda, 120’den fazla ülkeden 1700’ün üzerinde katılımcı firmayla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Etkinlikte 25 binin üzerinde B2B görüşme yapılması ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Fuar, Türk savunma sanayisinin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini dünyaya tanıtırken, yerli firmaların küresel tedarik zincirine entegrasyonunu da güçlendiriyor. Uluslararası şirketler ile Türk üreticiler arasında ortak projeler, teknoloji transferi ve tedarik anlaşmalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

SAHA 2026 kapsamında genişletilmiş dış sergi alanları, deniz platformları, FPV dron gösterileri ve insansız araç yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenecek. “World Drone Wars” organizasyonu ile FPV dron teknolojilerinin gerçek senaryolara yakın koşullarda test edilmesi planlanıyor.

Ayrıca “SAHA Talks” oturumlarında dijital dönüşüm, yapay zeka ve değişen güvenlik ortamı ele alınırken, “Space Dome” alanında uzay teknolojilerine odaklanan paneller gerçekleştirilecek.

Fuar boyunca kara, hava, deniz, uzay ve insansız sistemler alanında 300’ün üzerinde yeni ürünün tanıtılması ve çok sayıda iş birliği anlaşmasının imzalanması öngörülüyor. SAHA 2026, savunma ve havacılık sektöründe küresel iş birliklerini derinleştiren önemli bir platform olarak İstanbul’da teknoloji gündeminin merkezinde yer alacak.