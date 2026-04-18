Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Türkiye’nin güvenlik açısından merkez ülke konumunun Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Balkanlar dikkate alınarak komando tugayı sayısını arttırmasının önemli olduğunu kaydeden Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Poyraz Gürson, “Türkiye artık içinde bulunduğu bölgenin güvenliğinde sadece jeopolitik açıdan değil güvenlik açısından da merkez konumunda. Yeni kurulan komando birlikleri Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin güvenliği açısından önemli. Mobilize ve vurucu güç niteliğinde” dedi.

TSK’nın 15 yeni komando tugayının kurulacağını açıklamasının sadece Türkiye’nin değil, içinde bulunduğu bütün bölgeyi ilgilendirdiğini anlatan stratejist Poyraz Gürson, şunları söyledi:

“Türkiye şu anda bölgesinde 40 üs kurma çalışması yapıyor. Bunun yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri yeni bir kolordu kurdu. 15 yeni komando tugayı kurulmasını bu gelişmelerle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye bölgesinde ve küresel anlamda merkez ülke konumuna geldi. Bölgenin güvenliği Türkiye açısından önemli. Hizbullah ve Hamas gibi örgütler tam anlamıyla ortadan kalkmadı. Türkiye’nin sınırlarındaki terör tehdidi de tam olarak bitmiş değil. Türkiye Ortadoğu, Afrika, Kafkasya, Balkanlar da pivot ülke konumuna geldi. Operasyonel gücünü de buna göre yapılandırıyor.”

Türkiye’nin sorunlu bölgelere hızlı müdahale edebilmesi için bu yapılanmanın gerekli olduğunu vurgulayan Poyraz Gürson, “ Gerek havadan, gerekse denizden hızlı müdahalede bulunacak mobilize bir güç oluşturuldu. Savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri de bu çerçevede dikkate almak gerekiyor. Türkiye bundan sonra içinde bulunduğu bölgenin gerekli olan her yerinde güvenliği alacak güçte. Bu gerekliliğe İsrail de dahil” diye konuştu.

Son günlerde Türkiye’de yaşanan okul baskınlarının da dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Poyraz Gürson, “Büyük dikkatle izlenmesi ve üzerinde önemle durulması gereken bir güvenlik sorunu yaşananlar. Alınacak asayiş önlemlerinin yanı sıra ailelerin eğitimine de verilmesi gerekiyor. Yapay zekanın olduğu bir çağda çocuklar kendi aralarında bir dil geliştiriyor. Uzman yardımıyla bu dilin takip edilmesi gerekli. Ayrıca bu saldırıları bir başka boyutu her şeyin yapay zeka ile öğrenildiği çağda okuldaki eğitimin gereksiz kaldığı algısının önüne geçilmesi çok önemli. Tüm boyutlarıyla bir güvenlik çerçevesinde ülke geleceğini de dikkate alarak ele alınması gereken sorun ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Milli eğitimin anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken Poyraz Gürson, her düzeydeki eğitimcinin ekonomik sorunlardan uzak tutulmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.