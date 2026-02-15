TBMM Genel Kurulu, Türkiye’nin doğal mirasını koruma yolunda kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Haftalık çalışmalarına 17 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Milli parklarda tabii ve ekolojik denge ile ekosistem değerini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Milli parklara giriş ücretini ödemeden giren ziyaretçilere, ücretin 14 katı tutarında idari para cezası kesilecek.

AV YASAKLARINA DEMİR YUMRUK

Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası 200 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile yaban hayatı koruma sahası, yaban hayatı geliştirme sahası ve üretme istasyonu olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara ise ceza 350 liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

KORUMA KADROLARI GENİŞLİYOR, DENETİM GÜÇLENİYOR

Koruma hizmeti ve suç takibi artık yalnızca orman muhafaza memurları tarafından değil, av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da yürütülecek. Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa sağlanacak.

KAÇAK YAPILARA ANINDA YIKIM

Kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç duyulduğu takdirde değerlendirilecek.

DÖNER SERMAYE İLE GÜÇLÜ FİNANSMAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu hallerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ DİĞER ÖNEMLİ TOPLANTILAR

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu da aynı hafta toplanacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.