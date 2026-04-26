Milli sporcu Serap Demirkapu, şampiyonaya damga vuran isimlerin başında yer aldı. Demirkapu, sergilediği performansla iki farklı kategoride podyuma çıktı:

F12 Cirit Atma: 37.95 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

F12 Gülle Atma: 10.29 metrelik derecesiyle yine 3. sırada yer alarak ikinci bronz madalyasını boynuna taktı.

PİSTTE VE SAHADA YENİ REKORLAR

Organizasyonda madalya mücadelesi veren diğer milli sporcular da rekor kürsüsünü boş bırakmadı:

Hatice Güçlü: T13 1500 metre yarışında 4:46.73’lük derecesiyle Türkiye rekorunu yenileyerek bronz madalya kazandı.

Sevda Kılınç Çırakoğlu: Kılavuz atlet Mehmet Sait Güner eşliğinde koştuğu T12 200 metre yarışını 27.44 ile tamamlayarak üçüncülük elde etti.

Melisa Emine Avşar: T12 uzun atlamada 4.70 metre ile bir başka Türkiye rekoruna imza atmasına rağmen, organizasyonu kıl payı farkla dördüncü sırada tamamladı.

FEDERASYON BAŞKANI YILDIRIM: STRATEJİLERİMİZ KARŞILIK BULUYOR

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, elde edilen başarıların planlı bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Madalya kürsüsünde yer almamızın yanı sıra özellikle Türkiye rekorlarının kırılmış olması, sporcularımıza duyduğumuz güvenin en somut göstergesidir. Sergilenen bu performans, federasyon stratejilerimizin doğruluğunu teyit ediyor. Ülkemizi başarıyla temsil eden tüm ekibi tebrik ediyorum."

Rabat’tan 4 bronz madalya ve 3 yeni rekorla dönen Para Atletizm Milli Takımı, uluslararası arenadaki yükselişini sürdüreceğinin sinyalini verdi.