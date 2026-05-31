Red Bull adına mücadele eden Deniz Öncü, İtalya'nın Toskana bölgesinde, Floransa'ya bağlı Scarperia e San Piero'da bulunan Mugello Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun yedinci Moto2 yarışında yer aldı.
ELF Marc VDS ekibi adına piste çıkan Deniz Öncü, 17. cepten başladığı 19 turluk mücadelede finiş çizgisini 10. sırada geçmeyi başardı.
Moto2 İtalya Grand Prix'sinde Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımının İspanyol sürücüsü Manuel Gonzalez zirvede yer alırken, MB Conveyors SpeedRS adına yarışan İtalyan Celestino Vietti ikinci, CFMOTO Inde Aspar ekibinden İspanyol Daniel Holgado ise üçüncü sırayı elde etti.
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı, 5-7 Haziran tarihlerinde Macaristan'daki Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.