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Kaynak: AA

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre organizasyon İspanya'nın Las Palmas şehrine bağlı Gran Canaria Adası'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada 43 ülkeden toplam 425 sporcu, farklı sıkletlerde Avrupa madalyası kazanmak için mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye adına tatamiye çıkacak 9'u kadın 15 sporcu şöyle:

Kadınlar: Havva Sena Tokmak, Elçin Karakazan (40 kilo), Yağmur Yılmaztürk (44 kilo), Ayşenur Boşküp (52 kilo), Elif Kılıç, Ezgi Topçu (57 kilo), Sevim Margaret Bilen (63 kilo), Döndü Melike Özbudak (70 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo).

Erkekler: Süleyman Doğru, Taha Baran Aşık (50 kilo), Ramazan Aykut Gür, Bilal Efe Asırlı (60 kilo), Yiğit Erdal Günuğur (66 kilo), Tahsin Efe Yılmaz (73 kilo).

Şampiyona, 2 Temmuz Perşembe günü sona erecek.