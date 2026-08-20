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Kaynak: AA

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, toplam 6 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre iki milli sporcu da mücadele ettikleri 45 kilo kategorilerinde koparma, silkme ve toplamda zirvede yer aldı.

ECRİN NAZ ŞAHİN'DEN 3 ALTIN, 2 AVRUPA REKORU

45 kiloda mücadele eden Ecrin Naz Şahin, koparmada 65, silkmede 79 ve toplamda 144 kilo kaldırarak üç kategoride de altın madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci, koparma ve silkmede elde ettiği derecelerle iki Avrupa rekoruna da imza attı.

ASEL ŞENEL 3 ALTIN MADALYA KAZANDI

Yıldızlar kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Asel Şenel ise koparmada 66, silkmede 76 ve toplamda 142 kiloluk dereceleriyle üç altın madalya elde etti.

Asel Şenel ayrıca koparmada kaldırdığı 66 kiloyla Avrupa rekoru kırarak şampiyonadaki başarısını rekorla taçlandırdı.

Böylece Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Türkiye’ye toplam 6 altın madalya ve 3 Avrupa rekoru kazandırdı.