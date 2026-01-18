Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 11 numarası 11 numaralı seri başı Rus raket Ekaterina Alexandrova'yı yenerek muazzam bir iş çıkardı ve 2. tura kalma başarısı gösterdi. Ayrıca Sönmez, Avustralya'da kariyerinin en büyük zaferini kazandığı karşılaşmada sıcaklık nedeniyle bayılan top toplayıcı çocuğa yardım için maçı yarıda kesti.

Rus raket Ekaterina Alexandrova skoru eşitlemek için servisini atarken, top toplayıcı çocuk yere düştü. Sönmez durumu fark ederek oyunu durdurdu ve çocuğu kortun kenarına taşıdı. Zeynep Sönmez, yaptığı hareketle gündeme düştü.

Kısa süre sonra top toplayıcı tekrar bayılınca maç yaklaşık altı dakika durdu. Bugünkü hava sıcaklığı 28 derece olurken, turnuvanın ilk haftasında sıcaklıkların 34–36 dereceye çıkması bekleniyor.