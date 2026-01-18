İktidarın şehit yakını ve gazilerin isyanına rağmen 'Terörsüz Türkiye' adımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilmenin yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrıları sürüyor. Geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet ise 'erken seçim' istiyor.

SONAR Araştırma’nın son anketi Sözcü TV’de Barış Terkoğlu ile Özlem Gürses’in sunduğu programda paylaşıldı.

SONAR Araştırma son anketinde vatandaşlara "erken seçim ister misiniz?" ve "bugün bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

'ERKEN SEÇİM' İSTEYENLERİN ORANI GÜNDEM OLDU

Ankette erken genel seçim yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 61,1 ile gündem olurken, olası bir erken seçimde TBMM'ye sadece 3 partinin girdiği, iktidar ortağı MHP'nin Meclis dışı kaldığı görüldü.

SONAR Araştırma’nın araştırma son anket sonuçları şöyle:

“Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?”

Evet, erken seçim yapılmalıdır: Yüzde 61,1

Hayır, erken seçim yapılmamalıdır: Yüzde 30,2

Fikri yok / Cevap yok: Yüzde 8,7

CHP BİRİNCİ OLDU

"Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?"

CHP oyların yüzde 21,2'sini alarak birinci parti oldu. AKP'nin ise yüzde 19,1 oy aldı. Vatandaşların yüzde 18,2’si kararsız olduğunu, yüzde 10,2’si sandığa gitmeyeceğini, yüzde 4,1’i geçersiz oy kullanacağını ve yüzde 4,2’si de cevap vermemeyi seçti.

Görüş belirtmeyenler orantısal dağıtıldığında CHP olsu genel seçimde yüzde 33,4'lük oyla Türkiye'nin yeni iktidar partisi oldu. AKP oyların yüzde 30,2'sini alabildi. DEM Parti yüzde 9 oy oranıyla TBMM'ye girebilen 3'üncü parti oldu. Ankete göre MHP de dahil TBMM'ye başka bir parti giremiyor.