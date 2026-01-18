Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta, Ekaterina Alexandrova'yı yenerek tarihe bir başarıya imza attı. TSİ 07.20’de oynanan karşılaşmada korta yüreğini koyan Zeynep Sönmez, ilk turda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova karşısında adeta devleşti. Maçı 2-1 kazanan milli tenisçi, 2. tura kaldı.

MİLLİ GURURUMUZ

23 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya çapında güçlü Rus rakibini 2-1’lik skorla mağlup ederek Türk tenis tarihine unutulmaz bir geri dönüş zaferi ekledi. İlk sette 5-2 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Zeynep, üst üste kazandığı oyunlarla seti 7-5 alarak maça ortak oldu.

İkinci sette rakibine karşı tutunamayan milli sporcu, seti 4-6 kaybetti. Ancak üçüncü sette hem mental hem de fiziksel üstünlüğünü ortaya koyan Zeynep, kritik anlarda sergilediği performansla 6-4'lük seti kazanarak maçı tamamladı ve korttan Türk gururuyla zaferle ayrıldı.

İkili, 2025 Wimbledon’da da karşılaşmış ve Zeynep mücadeleyi 2-0 kaybetmişti. Bu kez ise milli tenisçi, kararlılığı ve azmiyle Türk sporuna unutulmaz bir başarı daha kazandırdı.

ANA TURA KALMA HİKAYESİ

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinin finalinde Rus Anastasia Gasanova’yı 6-3, 6-2 yenerek ana tabloya yükselmişti. Dünya 112 numarası olan 23 yaşındaki sporcu, elemelerde oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanarak ve 2025’ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosunda yer almıştı.