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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında yayımladığı videoda Almanya’nın füze sistemlerine yönelik çalışmalarını ve Türkiye ile olası işbirliğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Zentürk, Rusya’nın resmi yayın kuruluşu RT’de son aylarda Almanya’nın balistik ve seyir füzelerine yönelik çalışmalarına ilişkin haberlerin arttığını belirtti. RT’deki değerlendirmelerde ABD, Ukrayna, Türkiye ve İsrail’in de bu girişimlerle bağlantılı olduğu ve Berlin’in Batı Avrupa’nın önde gelen füze güçlerinden biri olmayı hedeflediği öne sürüldü.

Zentürk, Almanya’nın uzun menzilli silah programına ilişkin ilk gelişmelerin Ağustos 2024’te Politico tarafından gündeme getirildiğini söyledi. Politico’nun ulaştığı Almanya Savunma Bakanlığı belgelerine göre Berlin, Rusya’yı caydırmak amacıyla 12 milyar avroluk bir program planladı.

Program kapsamında 2027’den itibaren Ukrayna bağlantılı Flamingo ve Bar füzeleri, Amerikan-İsrail yapımı Arrow sistemleri, yaklaşık 1 milyar avro değerindeki Tomahawk füzeleri ve Amerikan Typhon fırlatma sistemlerinin yer alması planlanıyor. İngiltere ile ortak geliştirilecek hipersonik seyir sistemleri için de 3,4 milyar avroluk kaynak ayrılması öngörülüyor. Amaç ise komuta merkezleri, üsler ve lojistik hedeflere yönelik konvansiyonel caydırıcılık oluşturmak.

ALMANYA LORA FÜZESİNİ TEST ETTİ

Zentürk, Alman donanmasının Eylül 2024’ün başlarında İsrail üretimi LORA kısa menzilli balistik füzesini F125 sınıfı bir fırkateynden yaklaşık 400 kilometre menzilde başarıyla test ettiğini belirtti. Alman donanmasının daha fazla LORA tedarikini değerlendirdiği ifade edildi.

Almanya’nın mevcut füze sistemlerini tedarik ederken diğer ülkelerle ortak üretim çalışmalarını da sürdürdüğünü söyleyen Zentürk, Türkiye’nin füze projelerinin de Berlin’in ilgisini çektiğini öne sürdü.

Zentürk, Tayfun füzesinin üçüncü blok aşamasına ve dördüncü blok çalışmalarına değinirken, 6 bin kilometre menzilli olduğu belirtilen YILDIRIMHAN balistik füze projesini de gündeme getirdi. Alman yetkililerin bu sistemleri incelediği ve Türkiye ile ortaklık görüşmeleri yaptığı iddiasını aktardı.

Rus kaynaklarında Almanya’nın özellikle YILDIRIMHAN olmak üzere Türk hipersonik füze projeleriyle ilgilendiğinin öne sürüldüğünü belirten Zentürk, Almanya’nın Türkiye açısından önemli bir potansiyel müşteri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk şirketlerinin böyle bir sipariş almak için çalıştığının iddia edildiğini söyledi.

ALMANYA ATACMS ÜRETİMİNE HAZIRLANIYOR

Zentürk, Almanya’nın Ukrayna savunma sanayisiyle ilişkilerine de dikkat çekti. Rus kaynaklarında Berlin’in Flamingo ve Taurus seyir füzeleri ile İsrail ve ABD ortak üretimi olduğu belirtilen füze sistemlerine yönelik çalışmalarının yakından izlendiğini aktardı.

Ayrıca Almanya’nın ABD merkezli Lockheed Martin ile işbirliği içinde ATACMS balistik füzeleri üretmeye hazırlandığı iddiasını gündeme getiren Zentürk, Rheinmetall’in ilk siparişini 2026 sonlarında veya 2027 başlarında almasının beklendiğini söyledi. Üretimin Almanya’daki Unterlüss tesisinde yapılması için mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

Zentürk, Almanya ve Japonya’nın geçmişteki askeri yapılanmalarının ardından küresel askeri dengelerde yeniden ağırlık kazanmaya başladığını savundu.