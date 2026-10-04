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Kaynak: AA

Çorum'un binlerce yıllık mutfak kültürü, İspanya'nın San Sebastian kentinde 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek San Sebastian Gastronomika 2026'da uluslararası gastronomi dünyasıyla buluşacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden şefler, gastronomi yazarları, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin etkinlikte bir araya geleceği belirtildi.

Organizasyonda ülkelerin yanı sıra uluslararası gastronomi kuruluşları ve dünyaca tanınan gastronomi markalarının temsilcileri de yer alacak. Çorum ise programa özel davetle katılan ilk ve tek şehir olacak.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Hitit Üniversitesinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek sunumlarda, kentin binlerce yıllık mutfak kültürü tanıtılacak.

San Sebastian Gastronomika 2026 kapsamında "Anadolu'nun Gastronomik Mirası: Çorum" ve "Çorum'un Lezzetleri" başlıklı iki özel etkinlik düzenlenecek. Bu etkinliklerde Çorum mutfağına ait geleneksel lezzetlerin tadımı yapılırken canlı yemek gösterimleri de gerçekleştirilecek.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, San Sebastian'da kurulacak temasların Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olma hedefi bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Aşgın, GastroÇorum projesi çerçevesinde Çorum mutfağının araştırılması, kayıt altına alınması, gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

San Sebastian Gastronomika'da gerçekleştirilecek görüşmelerle Çorum'un gastronomi birikiminin uluslararası çevrelere aktarılmasının ve kültür, turizm ve gastronomi alanlarında yeni işbirliklerinin önünün açılmasının hedeflendiğini aktaran Aşgın, Çorum'un gastronomi kültürünün binlerce yıllık birikime dayandığını kaydetti.

Aşgın, Hattuşa'dan günümüze ulaşan gastronomi mirasının dünyanın önemli gastronomi merkezlerinde anlatıldığını belirterek San Sebastian Gastronomika'nın bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

ÖZEL DAVETLİ TEK ŞEHİR OLDU

Çorum'un organizasyonda il olarak özel davetle yer almasına da değinen Aşgın, gastronomi alanındaki bu buluşmada davet edilen ilk ve tek ilin Çorum olduğunu belirtti.

Gastronomide dünya çapında önemli bir konuma ulaşma hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Aşgın, Çorum'un artık San Sebastian'da dünya gastronomisinin önemli temsilcileriyle buluşacağını ifade etti.

Aşgın, organizasyonda yalnızca Çorum yemeklerinin tanıtılmayacağını, bu yemeklerin arkasındaki tarih, emek, üretim, ustalık ve Çorum'un hikayesinin de aktarılacağını belirtti. Hattuşa'dan bugüne uzanan gastronomi mirasının şefler ve gastronomi profesyonelleriyle buluşturulacağını kaydeden Aşgın, Çorum mutfağının dünya mutfağının önemli bir parçası olduğunun gösterileceğini bildirdi.