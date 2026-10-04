Ryan Murphy ile Brad Falchuk tarafından hazırlanan American Horror Story, 13. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı.
13’üncü sezon çıktı: American Horror Story listeleri kasıp kavurdu
American Horror Story’nin 13. sezonu, yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından Disney+, Hulu, Prime Video ve Binge gibi platformlarda farklı ülkelerin izlenme listelerinde üst sıralarda yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Dizinin yeni sezonu, prömiyerinin ardından çeşitli ülkelerde kullanılan dijital yayın servislerinin listelerinde önemli sıralamalara ulaştı.
Korku antolojisi olarak ekranlara gelen sezonun şu ana kadar üç bölümü yayınlandı. Diğer bölümlerin ise Cadılar Bayramı’na kadar belirli aralıklarla izleyiciye sunulması planlanıyor.
Dizinin farklı ülkelerdeki performansı FlixPatrol verilerine de yansıdı. Buna göre yapım, Disney+ tarafından hazırlanan genel Top 10 listesinde Kanada, Portekiz, Singapur ve ABD’nin yanı sıra farklı ülkelerde de kendisine yer buldu.
Televizyon içeriklerinin ayrı olarak değerlendirildiği Disney+ listesinde de American Horror Story için çok sayıda ülke yer aldı.
Arnavutluk, Brezilya, Antigua ve Barbuda, Estonya ve Litvanya bu ülkeler arasında bulunuyor. Dizinin bir başka dikkat çekici performansı ise Avustralya merkezli Binge platformunda gerçekleşti.
American Horror Story, burada son bir haftanın en fazla izlenen yapımı oldu ve listenin ilk basamağındaki yerini korudu.
İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan American Horror Story, her sezonunda farklı bir hikâyeyi merkeze alan antoloji yapısına sahip. Sezonlar değiştikçe olayların geçtiği mekânlar ve karakterler de değişiyor.
Aynı yaratıcı ekip tarafından hazırlanan American Horror Stories ise bu açıdan farklı bir anlatım tercih ediyor.
American Horror Story bir sezon boyunca tek bir ana hikâyeyi sürdürürken, American Horror Stories ağırlıklı olarak her bölümde farklı bir öyküye odaklanıyor. Yeni sezonda ise dizinin geçmiş sezonlarından tanınan bazı oyuncular yeniden izleyici karşısına çıkıyor.
Sezonun hikâyesinin merkezinde Joey Pollari’nin canlandırdığı Ben DeSoto karakteri bulunuyor.Bir bakımevinde sağlık görevlisi olarak çalışan Ben, 13 sayısına karşı yoğun bir korku taşıyor.
Karakterin yaşamındaki kırılma noktası ise New York’taki The Apollyon adlı gizemli apartmanda çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Sezon boyunca yaşanan gelişmeler, Ben’in bu apartmanda karşılaştığı sıra dışı olaylar çevresinde şekilleniyor.
Toplam 13 bölümden oluşan American Horror Story 13. sezonu, Türkiye’de Disney Plus üzerinden izlenebiliyor.