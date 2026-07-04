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Babacan, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında yeni bir ittifak modeli üzerinde önemli mesafe kat edildiğini açıkladı. Oluşturulması planlanan yapının ilerleyen süreçte başka partilerin de katılımıyla genişleyebileceğini belirten Babacan, hedeflerinin AK Parti'ye alternatif oluşturacak güçlü bir siyasi zemin inşa etmek olduğunu ifade etti.

Bugün yeni bir ittifak modeli olarak karşımıza çıkan "Milli Görüş" geleneği, Türk siyasetinde iktidarı devrettikten sonra yaşadığı ayrışmalarla yer edinmişti. Bugün oluşturulması planlanan ittifakın çarpıcı noktası birbirindne yıllar önce kopmuş iki partinin yeniden bir araya gelmesi.

AYNI GELENEKTEN 2 GÖRÜŞ: NEDEN AYRILDILAR?

Milli Görüş hareketi, 2011 yılında Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından en kritik dönemlerinden birine girdi. Hareketin siyasi mirasını sürdüren Saadet Partisi, Erbakan'ın ardından Mustafa Kamalak'ın genel başkanlığında yoluna devam etti.

KARAMOLLAOĞLU DÖNEMİNDE TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

2016 yılında ise Temel Karamollaoğlu'nun genel başkan seçilmesiyle parti yeni bir siyasi çizgi benimsedi. Bu süreçte Saadet Partisi'nin farklı partilerle kurduğu seçim ittifakları ve izlediği siyaset, Milli Görüş tabanında tartışmalara neden oldu.

VE FATİH ERBAKAN YENİDEN REFAH'I KURDU

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, uzun süre Milli Görüş tabanında çalışmalar yürüttükten sonra 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'ni kurdu.

Parti, Milli Görüş ilkelerine dönüş söylemiyle kısa sürede önemli bir seçmen kitlesine ulaştı. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer alan Yeniden Refah Partisi, daha sonra ittifaktan ayrılarak muhalif bir siyasi çizgi izlemeye başladı.



Böylece Milli Görüş geleneğini temsil ettiğini söyleyen iki ayrı siyasi parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi, farklı kulvarlarda siyaset yapmaya devam etti.

MİLLİ GÖRÜŞ GELENEĞİ YENİDEN Mİ DOĞUYOR?

Ali Babacan'ın açıkladığı yeni ittifak hazırlığında en dikkat çekici başlıklardan biri, yıllardır farklı siyasi zeminlerde bulunan Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin aynı çatı altında buluşma ihtimali oldu.

Her iki partinin de özünü Milli Görüş geleneğinden alması, kurulması planlanan ortaklığın yalnızca seçim ittifakı olmanın ötesinde ideolojik bir yakınlaşma olarak değerlendirilmesi.

AK PARTİ'YE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

İttifak hazırlığında yer alan Gelecek Partisi'nin kurucu kadrolarının önemli bölümünün AK Parti geçmişine sahip olması, DEVA Partisi'nin ise muhafazakâr demokrat seçmene hitap eden politikaları, yeni oluşumun merkez sağ ve muhafazakâr seçmeni yeniden bir araya getirme hedefi taşıdığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Babacan'ın çalışmaları, AK Parti'ye alternatif bir sağ ittifak kurmak.

MİLLİ GÖRÜŞ YENİDEN BİRLEŞEBİLİR Mİ?

Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri de Erbakan sonrası farklı siyasi yapılara dağılan Milli Görüş geleneğinin yeniden ortak bir siyasi zeminde buluşup buluşamayacağı.

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin aynı ittifak çatısı altında yer alma ihtimali, yıllardır ayrı yürüyen Milli Görüş çizgisinin yeniden ortak bir siyasi projede buluşabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.