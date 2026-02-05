Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sözcü TV canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, ittifaktan tutun, DEM Parti ve Kürt sorununa, Cumhurbaşkanlığı adaylığından, YPG’nin silah bırakmasına kadar Türkiye gündemine oturacak açıklamalarda bulundu.

'MİİLİ GÖRÜŞ- İYİ PARTİ İTTİFAKI OLABİLİR'

Erbakan, kendisine sorulan ittifak sorusuna, "AKP ile ittifak yapmamız söz konusu bile değil. Denenmiş bir daha denenmez. Büyük bir güç zehirlenmesi yaşıyorlar" CHP ile de herhangi bir ittifakta bulunmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Milli Görüş - İYİ Parti ittifakı olabilir" sözlerini sarf etti.

Erbakan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

'PKK MESELESİNİ MİLLETE SORALIM'

"PKK'nın üst düzey yöneticileriyle ilgili de ne yapacaksak, onları da af mi edeceğiz, ne yapacağız veya Abdullah Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasıyla ilgili hangi adım atılacaksa; madem "millet bu çözüm sürecini istiyor" diyorsunuz, "millet de böyle bir adımdan yana" diyorsunuz, öyleyse millete soralım. Milletimizin söyleyeceği başımızın üstündedir.

'REFERANDUM OLSA HAYIR ÇIKAR'

Bunu evet başından beri hep söyledik. Yani bu bence Meclisi de, milletvekillerini de, MHP'yi de, AK Parti'yi de, bizi de aşan bir konu. Çünkü gerçekten de annesini, babasını, evladını, eşini kaybeden insanlar söz konusu. Şehit aileleri var, gazilerimiz var; kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş, iki gözünü birden kaybetmiş insanlar var. Dolayısıyla bunlara bir sorulması ve milletin vereceği karara göre bir harekette bulunulması en uygun olacaktır diye düşünüyoruz.

Referandum olsa hayır çıkar. Yani ben milletin de böyle bir noktada "evet" diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten de on binlerce insanın ölümüne yol açmış bir kimse.

'DEM PARTİ KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL'

DEM Parti'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görmüyorum. Çünkü Kürtlerin de çok önemli bir kısmı DEM Parti'ye oy vermiyor. DEM Parti yönetiminin, özellikle çekirdek kadronun hayat görüşü, dünya görüşü, meselelere bakışı, ideolojisi Kürt vatandaşlarımızın çok kahir ekseriyetinin görüşüyle ve ideolojisiyle uyuşmayan bir düşünce.

Dolayısıyla "DEM Parti eşittir Kürt vatandaşlarımız" veya "PKK eşittir Kürt meselesi" demek çok doğru bir yaklaşım değil. Bunları ayırmamız lazım diye düşünüyorum.

Ve Abdullah Öcalan'la ilgili de, PKK'nın üst yönetimiyle ilgili de kararları milletin vermesinin daha uygun olacağını düşünüyorum.

BAHÇELİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜR MÜ?

"Türkiye sürprizler ülkesi. Sayın Bahçeli'nin böyle bir çıkış yapacağını kim tahmin edebilirdi birkaç sene öncesine kadar? Dolayısıyla belki böyle bir şey de olur mu bilemiyorum tabii. Kesin olmaz diyemem.

Dem Parti'nin desteğini alalım ve anayasayı değiştirelim, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Dem Parti'nin desteğini alalım şeklinde bir yaklaşım mı var? Bu konuda ben de ciddi şüphelere sahibim dediğiniz gibi.

Dem Parti'nin Cumhur İttifakı adayına destek vermesi söz konusu olabilir. Vermese bile kendisi bir aday çıkartıp muhalefet bloğunun oyunu, 7-8 puanlık ya da 10 puanlık bir oyu oradan alabilir, bölebilir. İkinci turda Sayın Cumhurbaşkanı'na destek olabilir.

Böyle düşüncelerle, bu gibi saiklerle mi böyle bir yaklaşımın içerisine girildi? Bununla ilgili de tabii şüphelerim var gerçekten.

'YPG'NİN DE SİLAH BIRAKMASI ÖNEMLİ'

Bununla beraber PYD ve YPG'nin yani PKK ile birlikte diğer unsurların da silah bırakması ve Suriye'de kurulacak olan, kurulmakta olan orduya entegre olmaları bizim için önemli.

Son aşamada böyle bir gelişme oldu. Hatta Amerika'nın PYD, YPG'yi de yarı yolda bıraktığına ilişkin birtakım açıklamalar oldu. Bunu biz olumlu görüyoruz. Yani Suriye'de bütün etnik kökenden, bütün mezhep kökenine sahip insanların temsil edildiği çoğulcu bir demokrasi olsun, bir yönetim olsun ve seçimler bir an önce yapılsın.

Ama Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı da korunsun. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Bu toprak bütünlüğünün ve üniter yapının korunması için de orada tabii bir devletçik olmaması lazım. PYD'nin, YPG'nin, SDG'nin kuracağı bir devletçik olmaması lazım.

'2027'DE ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM'

Erken seçimin 2027 yılında olmasını bekliyorum. Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bu kez başkası için adaylıktan çekilmeyeceğiz. Yeni projelerimiz var. 9000 sayfalık ARGE başkanımız kitap yazdı.