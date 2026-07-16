Kaynak: Haber Merkezi

Başakşehir forması giyen ve transfer döneminde Galatasaray’ın da gündemine geldiği iddia edilen Bertuğ Yıldırım ile Oriana Correia Gomes çifti, geçtiğimiz aylarda bebek heyecanını paylaşmıştı. Mayıs ayında anne-baba olacaklarını duyuran çiftin oğulları dünyaya geldi.

Mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, oğullarına “Fernando Savaş” ismini verdi. Oriana Correia, bebeğini kucağına aldığı anlara ait kareleri takipçileriyle paylaşarak duygularını dile getirdi.

Ünlü model paylaşımında, “Asla uyanmak istemediğim bir rüyadayım” ifadelerini kullanarak annelik mutluluğunu anlattı.

Bertuğ Yıldırım da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, yaptığı yorumda, “Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sizi sonsuza kadar seveceğim” sözleriyle ailesine olan sevgisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı "milli takim Forveti hazır" yorumunda bulundu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı "Fernando Savaş Yıldırım... isme bak be direk 17 gol 12 asistle doğmuş. Allah analı babalı büyütsün" yorumunda bulundu.

İşte yapılan diğer yorumlar...

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