Almanya’da geçtiğimiz ay düzenlenen artistik cimnastik yarışmasında altın madalya kazanan milli sporcu Mert Efe Kılıçer, büyükler kategorisinde ilk kez mücadele edeceği Akdeniz Oyunları’na hazırlıklarına başladı.

Cimnastiğe küçük yaşlarda başlayan 22 yaşındaki Kılıçer, barfikste Avrupa ikinciliği, paralel barda Avrupa üçüncülüğü elde ettikten sonra katıldığı turnuvalarda finallere kalarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mert Efe, mart ayında düzenlenen DTB Pokal Stuttgart Takım Challenge Artistik Cimnastik Yarışması’nda 14 bin 200 puanla altın madalya kazanarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Şampiyonluğun ardından yeni hedefler belirleyen genç sporcu, yurda döner dönmez ağustos ayında İtalya’da gerçekleştirilecek 20. Akdeniz Oyunları’nda kürsüye çıkmak için çalışmalarına başladı.

Kılıçer, Hırvatistan’da düzenlenecek Artistik Avrupa Şampiyonası’nda da madalya hedefli mücadele verecek.

"AVRUPA SEVİYESİNDE ŞU AN İYİ BİR NOKTADAYIM"

Mert Efe Kılıçer, AA muhabirine 3 yıldır büyükler kategorisinde yarıştığını, birçok turnuvada final gördüğünü söyledi.

Almanya'dan istediğini alarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kılıçer, şöyle konuştu:

"Hedefimi gerçekleştirdim. Önümüzde Akdeniz Oyunları ve Avrupa şampiyonası var. Bizim için önemli bir yıl. Daha sonrasında dünya şampiyonası olacak. Bu yıla güzel başladım. Avrupa ve Akdeniz Oyunları'nda da hedefim aynı şekilde kürsüde bitirmek. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Güzel bir konumdayım. Şu an hedeflediğimiz doğrultuda her şey iyi ilerliyor. Son yarışma kazanmış olduğum puan da Avrupa şampiyonasında madalya alabilecek bir puan. Avrupa seviyesinde şu an iyi bir noktadayım."

Kılıçer, asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan abinin olimpiyat üçüncülüğünden sonraki ilk madalyayı ben getirmek istiyorum." dedi.

"GENÇ BİR EKİBİMİZ VAR"

Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin de her yarışmanın ardından performans değerlendirmesi yaptıklarını ifade etti.

Türk sporcuların dünya standartlarında sporcular olduğunu dile getiren Göktekin, "Katıldıkları her yarışmada final hatta madalyaya en yakın sporcular arasında yer alıyorlar. Mert Efe genç bir sporcu. Ferhat, İbrahim, Ahmet ve Adem'den sonra gelen genç bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.