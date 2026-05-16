Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Real Madrid ile sözleşme imzalayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven bu sezonu İspanya'da tamamlayacak.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

FINAL FOUR'DA FORMA GİYEMEYECEK

Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA'e dönerek kısa bir süre Golden State Warriors forması giyen Ömer Faruk Yurtseven sezonu Real Madrid'de bitirecek. Ancak Ömer Faruk EuroLeague'de transfer dönemi kapandığı için Final-Four'da forma giyemeyecek.