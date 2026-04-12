Türkiye, Avrupa Badminton Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. İspanya’da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular önemli bir derece elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, çift kadınlar kategorisinde finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

AVRUPA İKİNCİSİ OLDULAR

Finalde mücadele eden milli sporcular, sergiledikleri performansla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, büyükler kategorisinde Avrupa Badminton Şampiyonası tarihinde ilk kez madalya elde etti.

“GURUR VERİCİ BİR BAŞARI”

Federasyon açıklamasında, sporcuların sahadaki azim ve mücadelelerinin gurur verici olduğu belirtilirken, teknik ekibin katkısına da dikkat çekildi.

Elde edilen sonucun Türk badmintonunun uluslararası alandaki yükselişinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulanırken, gelecekte daha büyük başarıların geleceğine olan inanç dile getirildi.