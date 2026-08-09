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Kaynak: AA

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nın 9. gününde milli atıcılar başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Ay-yıldızlı sporcular organizasyonda toplam 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmayı başardı.

EGEMEN AĞCA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Trap erkekler kategorisinde mücadele eden Egemen Ağca, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar trap kategorisinde yarışan Nisa Nur Aydemir ise başarılı performansıyla gümüş madalya kazandı.

KADIN TAKIMI DA GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Trap kadınlar takım kategorisinde mücadele eden Esma Samira Kaya, Nisa Nur Aydemir ve Ela Afacan, toplam 305 puan toplayarak Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti.

Şampiyona 12 Ağustos'ta sona erecek

Polonya'nın Wroclaw kentinde devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası, 12 Ağustos'ta tamamlanacak.