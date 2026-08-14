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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasıyla darp edilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yazgan’ın darp edildiği olayın ardından üç kişi gözaltına alınırken, şüpheliler ifadelerinde kavganın, milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözlerine ilişkin ifadeleri sonrasında çıktığını beyan etmişti.

Olaya ilişkin Yazgan’ın darp edildiği görüntülerin adli soruşturmaya yansıdığı olaya ilişkin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Nuh D., Tuğba A. ve Begüm Ş., Yazgan’ın aşırı alkollü olduğunu, ev sahibi Tuğba A.’ya ve yanında bulunan kadına yönelik cinsel içerikli ifadeler kullandığını ve fiziki tacizde bulunduğunu iddia etti.

Savcılık tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, doktor raporunda Ahmet Baran Yazgan'ın 2.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

OdaTV'nin haberine göre, ifadelerde şikayetçiler, Ahmet Baran Yazgan'ın "Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz, istediğimi yaparım, istediğimi alırım" dediğini iddia etti.

Deligöz, aralarında çıkan arbedede karşılıklı yumruklaştıklarını, Yazgan’ın tehditler savurduğunu ve kendisinin de kendisini korumaya çalıştığını savundu.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Evin sahibi Tuğba A. ise savcılık sorgusunda, geçmişte Yazgan ile bir süre duygusal birliktelik yaşadıklarını ancak uzun süre önce ayrıldıklarını belirtti. Doğum günü çıkışında karşılaştıkları Yazgan'ı eve davet ettiklerini anlatan Tuğba A., Yazgan'ın fiziki cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Tehdit edildiklerini de öne sürdü.

Diğer şüpheli Begüm Ş. de ifadesinde Yazgan’ın gruptaki kadınlara yönelik rahatsız edici tutumlar sergilediğini aktardı. Fiziksel cinsel saldırı yaşandığını kaydetti.

"BANA İLAÇ VERİLDİ, TUZAK"

'Cinsel taciz' iddiasıyla darp edilerek görüntüleri paylaşılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iddiaları reddederek yaşananların YENİ Parti'ye geçmesi için kurulan bir 'tuzak' olduğunu iddia etti.

Gazeteci Talat Atilla'ya konuşan Yazgan, "Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim" dedi.

Yazgan, videoda kendisinin söylediği iddia edilen sözlerle ilgili "Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim" savunması yaptı.

Yaşananların 2 yönlü 'tuzak' olduğunu öne süren Yazgan, "Hem beni CHP’den koparmak hem de YENİ Parti'ye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasıyla darp edilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yazgan’ın darp edildiği olayın ardından üç kişi gözaltına alınırken, şüpheliler ifadelerinde kavganın, milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözlerine ilişkin ifadeleri sonrasında çıktığını beyan etmişti.

Olay anına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiasıyla ilgili ayrıca tahkikat yaparak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenilmişti.