OLAYLAR

1080 - Kars'ın alınışı.

1261 - Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'te taç giydi.

1461 - Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u feth etti. Böylece Trabzon İmparatorluğu'na son verildi.

1914 - Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.

1935 - Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.

1939 - Yahudi mültecileri taşıyan Parita gemisi İzmir'den ayrıldı.

1945 - II. Dünya Savaşı: Japonya teslim oldu. Kore Kurtuluş Günü

1947 - Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk Başbakanı oldu.

1947 - Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Genel Vali olarak Karaçi'de yemin etti ve görevine başladı.

1951 - Nâzım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1952 - Birleşik Krallık'ın Devon bölgesinde sel: 34 kişi öldü.

1956 - Van, Özalp'te 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak, İsmet İnönü hakkında Meclis soruşturması açılması istendi.

1960 - Kongo Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1962 - Stan Lee ve Steve Ditko'nun yarattığı Örümcek Adam yayınlandı.

1969 - Woodstock Müzik ve Sanat Festivali, New York yakınlarında bir mandırada 400 bin kişinin katılımıyla başladı. Festival üç gün sürdü.

1973 - Vietnam Savaşı: ABD, Kamboçya'yı bombalamayı durdurdu.

1974 - Kıbrıs Harekâtı: İlerlemeye devam eden Türk Birlikleri, adanın en büyük 2. şehri olan Mağusa'ya girdi.

1975 - Bangladeş'te askeri darbe: Şeyh Mucibur Rahman tüm aile fertleriyle birlikte öldürüldü. Devlet başkanlığına Muştak Ahmet getirildi.

1984 - PKK, Hakkâri ve Şırnak illerinin Eruh ve Şemdinli ilçelerine saldırarak silahlı eylemlerine başladı.

2000 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni imzaladı.

2007 - Peru'da Richter ölçeğine göre 8.0 büyüklüğünde deprem: 514 kişi öldü, 1090 kişi yaralandı.

2010 - Sümela Manastırı'nda Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk ayin yapıldı.

2021 - Taliban Afganistan yönetimini devraldı.

DOĞUMLAR

1195 - Padovalı Antonio, Fransisken rahibi, manevi doktrin uzmanı, tanınmış vaiz ve mucize gösterici (ö. 1231)

1702 - Francesco Zuccarelli, İtalyan Rokoko ressamı (ö. 1788)

1744 - Conrad Moench, Alman botanikçi (ö. 1805)

1750 - Sylvain Maréchal, Fransız şair, filozof ve devrimci (ö. 1803)

1769 - Napolyon Bonapart, Fransız asker ve İmparator (ö. 1821)

1771 - Walter Scott, İskoç yazar (ö. 1832)

1807 - Jules Grévy, Fransız devlet adamı (ö. 1891)

1822 - Virginia Eliza Clemm Poe, Amerikalı yazar (ö. 1847)

1878 - Pyotr Nikolayevich Wrangel, Rus karşı devrimci (ö. 1928)

1879 - Ethel Barrymore, Amerikalı sinema, tiyatro oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1959)

1881 - Celal Nuri İleri, Türk siyasetçi (ö. 1938)

1889 - Jan Mankes, Hollandalı ressam (ö. 1920)

1892 - Louis de Broglie, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1987)

1899 - Mehmet Cavit Baysun, Türk akademisyen ve tarihçi (ö. 1968)

1903 - Fahri Sabit Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti 6. Cumhurbaşkanı (ö. 1987)

1912 - Julia Child, Amerikalı yemek ustası (ö. 2004)

1913 - Ali Saim Ülgen, Türk yüksek mimar ve restoratör (ö. 1963)

1913 - Muharrem Gürses, Türk senarist, oyuncu ve film yönetmeni (ö. 1999)

1919 - Mehmet Seyda, Türk yazar (ö. 1986)

1924 - Lale Oraloğlu, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2007)

1925 - Aldo Ciccolini, İtalyan-Fransız piyanist (ö. 2015)

1925 - Münir Özkul, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2018)

1925 - Oscar Peterson, Kanadalı caz piyanisti (ö. 2007)

1926 - Kadir Savun, Türk sinema oyuncusu (ö. 1995)

1926 - Necip Torumtay, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. Genelkurmay Başkanı (ö. 2011)

1928 - Selim Naşit Özcan, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2000)

1928 - Nicolas Roeg, İngiliz film ve görüntü yönetmeni (ö. 2018)

1935 - Régine Deforges, Fransız yazar ve sinema yönetmeni (ö. 2014)

1940 - Gudrun Ensslin, Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun kurucularından biri (ö. 1977)

1940 - Ze'ev Revach, Fas asıllı İsrailli aktör, komedyen, film yapımcısı ve yönetmeni (ö. 2025)

1942 - Sevda Ferdağ, Türk sinema, dizi oyuncusu ve şarkıcı (ö. 2024)

1944 - Sylvie Vartan, Bulgar pop şarkıcısı

1945 - Alain Marie Juppé, Fransız merkez sağ siyasetçi

1945 - Begüm Halide Ziya, Bangladeş'in 1991-1996 ve 2001-2006 arasında görev yapan ilk kadın başbakanı (ö. 2025)

1945 - Jill Haworth, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2011)

1948 - Bircan Pullukçuoğlu, Türk müzisyen (ö. 2016)

1948 - Selami Şahin, Türk fantezi müziği sanatçısı ve besteci.

1950 - Anne, II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı

1952 - Bernard Lacombe, Fransız futbolcu ve futbol menajeri (ö. 2025)

1954 - Stieg Larsson, İsveçli yazar ve gazeteci (ö. 2004)

1955 - Afak Beşirkızı, Azeri oyuncu

1955 - Asım Can Gündüz, Türk gitarist (ö. 2016)

1957 - Željko Ivanek, Sloven asıllı Amerikalı oyuncu

1959 - Scott Altman, Emekli NASA astronotu

1962 - Rıdvan Dilmen, Türk futbolcu

1963 - Alejandro González Iñárritu, Meksikalı film yönetmeni

1963 - Mevlüt Karakaya, Türk akademisyen ve siyasetçi

1964 - Şenol Demir, Türk futbolcu ve teknik direktör

1964 - Melinda Gates, Amerikalı hayırsever

1965 - Levent Ünsal, Türk oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2020)

1966 - Tülay Selamoğlu, Türk siyasetçi

1968 - Debra Messing, Amerikalı oyuncu

1969 - Erdal Taşçı, Türk cerrah

1969 - Yetkin Dikinciler, Türk oyuncu

1969 - Carlos Roa, Emekli Arjantinli millî futbolcu

1970 - Anthony Anderson, Amerikalı oyuncu ve yazar

1972 - Ben Affleck, Amerikalı oyuncu

1973 - Natallia Sazanoviç, Beyaz Rus heptatlet

1974 - Natasha Henstridge, Kanadalı oyuncu ve model

1976 - Alp Küçükvardar, Türk futbolcu

1976 - Boudewijn Zenden, Hollandalı futbolcu

1977 - Radoslav Batak, Karadağlı futbolcu

1978 - Liliya Podkopayeva, Ukraynalı eski artistik jimnastik sporcusu

1979 - Cassandra Lynn, Amerikalı model (ö. 2014)

1982 - Lia Quartapelle, İtalyan ekonomist ve siyasetçi

1983 - Lex Fridman, Rus asıllı Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1984 - Salih Bademci, Türk oyuncu

1985 - Nipsey Hussle, Amerikalı hip hop müzisyeni, rap müziği şarkıcısı ve söz yazarı (ö. 2019)

1985 - Emily Kinney, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1988 - Üsame es-Saidi, Faslı futbolcu

1989 - Joe Jonas, Amerikalı şarkıcı

1989 - Ryan McGowan, Avustralyalı millî futbolcu

1989 - Carlos Pena, Amerikalı aktör, şarkıcı ve dansçı

1990 - Jennifer Lawrence, Amerikalı aktris

1992 - Wayde van Niekerk, Güney Afrikalı atlet

1993Alex Oxlade-Chamberlain, İngiliz futbolcu

Clinton N'Jie, Kamerunlu futbolcu

1994 - Hideyuki Nozawa, Japon futbolcu

1995 - Chief Keef, Amerikalı rapçi, şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör

1996 - Serkan Yavuz, Türk futbolcu

2002 - Blok3, Türk rapçi

2005 - Semih Kılıçsoy, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

423 - Honorius, önce Roma İmparatoru, sonra Batı Roma İmparatoru (d. 384)

465 - Libius Severus, 461-465 yılları arasında Batı Roma İmparatorluğu tahtına oturmuş olan Lucania kökenli Roma İmparatoru

1038 - I. István, Macarların son büyük prensi ve 1000 veya 1001'den 1038'deki ölümüne kadar Macaristan'ın ilk kralı (d. 975)

1057 - Macbeth, İskoç Kralı (d. 1005)

1118 - Aleksios Komnenos, Bizans imparatoru (d. 1048)

1257 - Sümbül, Polonyalı Dominikan rahibi ve misyoneri (d. 1185)

1885 - Jens Jacob Asmussen Worsaae, Danimarkalı arkeolog ve tarihöncesici (d. 1821)

1909 - Euclides da Cunha, Brezilyalı yazar ve sosyolog (d. 1866)

1935 - Will Rogers, Amerikalı vodvil sanatçısı, mizahçı, sosyal yorumcu ve sinema oyuncusu (d. 1879)

1935 - Paul Signac, Fransız neo-empresyonist ressam (d. 1863)

1936 - Grazia Deledda, İtalyan yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1871)

1949 - Kanji Ishiwara, Japon asker ve siyasetçi (d. 1889)

1952 - Dora Diamant, Polonyalı oyuncu (d. 1898)

1961 - Otto Ruge, Norveçli general (d. 1882)

1967 - René Magritte, Belçikalı ressam (d. 1898)

1971 - Paul Lukas, Amerikalı oyuncu (d. 1891)

1974 - Clay Shaw, Amerikalı iş insanı (d. 1913)

1975 - Harun Karadeniz, Türk 1968 kuşağının öğrenci liderlerinden (d. 1942)

1975 - Mucibur Rahman, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Devlet Başkanı (d. 1920)

1978 - Nusret Suman, Türk heykeltıraş ve ressam (d. 1905)

1978 - Ivan Tyulenev, bir Sovyet askeri komutanıydı (d. 1892)

1982 - Hugo Theorell, İsveçli biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1903)

1990 - Viktor Tsoy, Sovyetler Birliği'nin rock müzik sanatçısı (d. 1962)

1993 - Macit Gökberk, Türk felsefeci ve yazar (d. 1908)

2001 - Yavuz Çetin, Türk müzisyen (d. 1970)

2004 - Semiha Berksoy, Türk opera sanatçısı (d. 1910)

2004 - Sune Bergström, İsveçli biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1916)

2011 - Nejat Biyediç, Bosnalı asıllı Türk teknik direktör ve eski futbolcu (d. 1959)

2012 - Harry Harrison, Amerikalı bilimkurgu yazarı (d. 1925)

2012 - Ralph Holman, Amerikalı bilim insanı (d. 1917)

2012 - Müşfik Kenter, Türk oyuncu (d. 1932)

2013 - Jane Harvey, Amerikalı caz şarkıcısı (d. 1925)

2013 - Sławomir Mrożek, Polonyalı oyun yazarı, yazar ve karikatürist (d. 1930)

2013 - August Schellenberg, Kanada Kızılderilisi kökenli Amerikalı oyuncu (d. 1936)

2013 - Jacques Vergès, Fransız avukat (d. 1925)

2013 - Jane Harvey, Amerikalı şarkıcı (d. 1925)

2014 - Yalçın Otağ, Türk oyuncu ve komedyen (d. 1936)

2016 - Dick Assman, Kanadalı benzin istasyonu sahibi (d. 1934)

2016 - Dalian Atkinson, İngiliz futbolcu (d. 1968)

2016 - Bambi Sheleg, Şili doğumlu İsrailli gazeteci ve köşe yazarı (d. 1958)

2017 - Eberhard Jäckel, Alman tarihçi (d. 1929)

2018 - Rita Borsellino, İtalyan aktivist ve siyasetçi (d. 1945)

2018 - Marisa Porcel, İspanyol tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1943)

2019 - Devran Çağlar, Türk arabesk müziği sanatçısı ve oyuncu (d. 1963)

2019 - Luigi Lunari, İtalyan oyun yazarı ve dramaturg (d. 1934)

2019 - Antonio Rastrelli, İtalyan siyasetçi, belediye başkanı ve avukat (d. 1927)

2019 - Vidya Sinha, Hint oyuncu (d. 1947)

2020 - Murtaja Baseer, Bangladeşli ressam (d. 1932)

2020 - Bill Bowman, Amerikalı siyasetçi (d. 1946)

2020 - Ruth Gavison, İsrailli hukukçu ve akademisyen (d. 1945)

2020 - Vimala Devi Sharma, Hint sosyal hizmetler görevlisi, insan hakları aktivisti ve siyasetçi (d. 1927)

2020 - Robert Trump, Amerikalı iş insanı (d. 1948)

2021 - Abdülhamid İbrahimi, Cezayirli siyasetçi (d. 1936)

2021 - Gianfranco D'Angelo, İtalyan eski aktör ve komedyen (d. 1936)

2021 - Gerd Müller, Alman eski futbolcu (d. 1945)

2021 - Ernie Sigley, Avustralyalı radyocu, televizyon sunucusu, oyuncu ve şarkıcı (d. 1938)

2022 - Lenny Johnrose, eski İngiliz profesyonel futbolcu (d. 1969)

2022 - Hugo Lusardi, Paraguaylı profesyonel futbolcu (d. 1982)

2025 - Ali Boğa, Türk siyasetçi (d. 1949)