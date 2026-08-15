Yeniçağ Gazetesi
15 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı

Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı

Türkiye'de milyonlarca kişinin taşıdığı en yaygın isimler belli oldu. Yıllardır zirvedeki yerini koruyan isimler dikkat çekerken, listenin ilk 10 sırasında değişmeyen klasik isimler öne çıktı. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 10 isim...

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 1

Türkiye'de milyonlarca kişinin taşıdığı isimler yıllar geçse de büyük ölçüde değişmiyor. Yeni doğan bebeklerde farklı isimler ön plana çıksa da, nüfus genelinde klasik isimler uzun yıllardır zirvedeki yerini koruyor.

1 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre hazırlanan listede, milyonlarca kişinin ortak olarak kullandığı isimler dikkat çekiyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 10 isim...

2 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 3

10. Hasan

"Hasan" isimleri 537 bin 184 kişi,

3 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 4

9. Hüseyin

Türkiye genelinde yaklaşık 572 bin kişi Hüseyin ismini taşıyor.

4 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 5

8. Zeynep
Yaklaşık 708 bin kişinin taşıdığı Zeynep, Türkiye'nin en yaygın isimleri arasında yer alıyor.

5 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 6

7. Ali
Yaklaşık 736 bin kişinin kullandığı Ali, uzun yıllardır en yaygın isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

6 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 7

6. Emine
Türkiye'de yaklaşık 777 bin kişinin adı Emine.

7 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 8

5. Ahmet
Yaklaşık 857 bin kişinin kullandığı Ahmet, en yaygın isimler arasında bulunuyor.

8 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 9

4. Ayşe
Yaklaşık 907 bin kişinin taşıdığı Ayşe, Türkiye'nin en çok kullanılan isimlerinden biri.

9 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 10

3. Mustafa
Türkiye genelinde 1 milyon 57 bin kişi Mustafa ismini taşıyor.

10 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 11

2. Mehmet
Türkiye'de 1 milyon 271 bin kişinin taşıdığı Mehmet, en fazla kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

11 12
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: İşte milyonların ortak adı - Resim: 12

1. Fatma
Yaklaşık 1 milyon 152 bin kişinin kullandığı Fatma, yıllardır en yaygın isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro