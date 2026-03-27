

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM kürsüsünden Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ağır iddialarda bulundu. Adıgüzel, belediye bünyesinde bir "imar çetesi" kurulduğunu öne sürerek, halkın kullanımına ayrılan alanların gayrihukuki yollarla belediye adına tapulandırılıp satıldığını iddia etti.

"PARAYI VEREN İMARI İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİŞTİRİYOR"

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki imar uygulamalarını sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"İmar bir şehrin namusudur. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde parayı veren imarı istediği gibi değiştiriyor. Ordu Büyükşehir İmar Dairesi Başkanı, arazi sahiplerini makamına çağırıp kamuya terk edilmesi gereken okul, park, yol, cami, sosyal tesis payını azaltarak boşa çıkarılan bu payın Belediyeye parsel olarak bağışlanmasını istiyor. Bu şekilde toplumsal hizmet için ayrılan paylar gayrihukuki ve gayriahlaki olarak Belediye adına tapulandırılıp satılıyor. Yani Ordu Büyükşehir Belediyesi, milletin arsasına ortak olup halkın kullanımına ayrılan alanları satıyor."

"HİLMİ Mİ GÜLER, MİLLET Mİ GÖRELİM"

Belediye yönetimine açık bir çağrıda bulunan Adıgüzel, son bir yılın verilerinin açıklanmasını istedi:

"Buradan bir çağrı yapıyorum: Ordu'da son bir yılda imar değişikliği için 'bağış' adı altında toplanan para miktarı ve karşılığında yapılan imar değişikliklerini bir yıl önceki ve bugünkü hâliyle açıklayın, ak koyun kara koyun belli olsun; en son kim güler bilelim; Hilmi mi güler, millet mi güler görelim."