Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım" yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, X platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği belirtildi.

İşte o paylaşım:

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez" dedi.

Tunç'un açıklaması şöyle:

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.

Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır.