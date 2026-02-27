Eskişehir’de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü kıyafeti üzerinden hedef gösteren sosyal medya paylaşımları sebebiyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık, Korkmaz’ın paylaşımları sebebiyle toplam 5 seneye kadar hapis cezası talep ediyor.

İddianamede Korkmaz’a, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan 3 ay ile 2 yıl, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan ise 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep ediyor. Böylece toplam ceza talebi 5 yılı buluyor.

NE OLMUŞTU?

Korkmaz, paylaşımın yapıldığı gün hesabının çalındığını öne sürmüştü. Fakat soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemede paylaşımın kendi cep telefonu üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Öte yandan sanığın geçmişte Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan aldığı 11 ay 20 günlük hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi.