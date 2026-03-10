Arnavutköy Merkez’de bulunan Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Edinilen bilgilere göre, MHP’ye ait iftar çadırında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

MHP'NİN İFTAR ÇADIRINDA YANGIN ÇIKTI

Yangının çıkış anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın esnasında çadırın etrafında asılı bulunan Türk bayrakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne ait flamaların yanmaması için vatandaşların bayrakları topladığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.