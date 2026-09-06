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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken mesaj verdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülke olduğunu belirtti.

"YENİ ANAYASA'YA İHTİYAÇ VAR"

İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 21. yüzyıl hedefleriyle uyumlu, milletin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasa yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu parti olarak daha önce de dile getirdiklerini hatırlattı.

Özdemir, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili MHP'nin duruşu siyah iplikle beyaz iplik gibidir. Dolayısıyla bu tartışmalara girmek dahi istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerin 2028'de yapılacağını belirten Özdemir, şunları söyledi:

ADAYIMIZ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR

"Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye'nin elde etmiş olduğu büyük kazanımları 3-5 kendini bilmezin hesaplarına, birkaç tane ufak tefek ülkenin bozuk hesaplarına kurban edecek değiliz."

Tek listeyle yeniden yapılan kongrede mevcut İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yeniden seçildi.