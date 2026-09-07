ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani’yi milyarlarca dolarlık bir gıda şirketine dönüştüren iş insanı Hamdi Ulukaya, rotasını bu kez Türkiye’ye çevirdi. Forbes verilerine göre 11,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi olan Ulukaya, Türkiye’de yatırım yapma kararını kesinleştirdiğini açıklarken, dünyaca ünlü Chobani markasının da Türkiye pazarına girme ihtimali güçlendi.
Milyarder Türk iş insanından Türkiye kararı: Yatırım kararını duyurdu
ABD’de Chobani ile milyarlarca dolarlık başarıya ulaşan Hamdi Ulukaya, Türkiye’ye yatırım kararını kesinleştirdi. Şimdi gözler, şirketin Türkiye’de üretim yapıp yapmayacağına ve dünyaca ünlü markanın pazardaki planına çevrildi.Kaynak: Diğer
Forbes'a göre 11,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Türkü olan Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Türkiye'de yatırım yapma kararını açıkladı. ABD'de büyük başarı yakalayan yoğurt markasını Türkiye pazarına taşımaya hazırlanan Ulukaya, "Türkiye'de yatırımı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet... Artık kesin bir şekilde kararımı verdim" yanıtını verdi.
"UZUN VADEDE EN AKILLI YATIRIM TÜRKİYE"
Forbes Türkiye'den Nilgün Balcı Çavdar'a konuşan Ulukaya, Türkiye'ye yatırım konusunda kararını verdiğini açıkladı.
İstanbul'a gelişlerinin sıklaşmasına karşın bugüne kadar Türkiye'de bir yatırımı bulunmadığının hatırlatılması üzerine Ulukaya, "Ben kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD'den sonra en akıllı yatırım Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Ancak Chobani'nin Türkiye'de doğrudan üretim tesisi kurup kurmayacağı ya da yerli bir şirketle ortaklık yapıp yapmayacağı henüz netleşmiş değil.
CHOBANI TÜRKİYE PAZARINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR
Ulukaya'nın Türkiye yatırımı için verdiği mesajların ardından gözler Chobani'nin Türkiye'deki yol haritasına çevrildi. Ulukaya, daha önce de Chobani'nin Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.
2025'te Fenerbahçe ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının tanıtımında konuşan Ulukaya, "Türkiye'ye yatırım için bundan daha güzel bir zaman olamaz" demiş ve Chobani'nin Türkiye'ye gireceğini belirtmişti.
FENERBAHÇE ANLAŞMASIYLA TÜRKİYE'DE ADINI DUYURDU
Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'deki görünürlüğü, geçen yıl Chobani ile Fenerbahçe arasında imzalanan büyük sponsorluk anlaşmasıyla daha da arttı.
Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin stadının adı 10 yıl boyunca "Chobani Stadyumu" olarak kullanılacak. Chobani ayrıca kulübün Avrupa kupalarında forma göğüs sponsoru oldu. Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu için 5+5 yıllık anlaşma kapsamında her sezon 10 milyon avro, Avrupa maçlarındaki forma sponsorluğu için ise ilk sezon 4 milyon avro gelir elde edeceğini açıklamıştı.
2007'DE KURDU, ABD'NİN YOĞURT DEVİNE DÖNÜŞTÜ
Elazığ'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994'te eğitim amacıyla ABD'ye gitti. New York eyaletinde eski bir yoğurt fabrikasını satın alan Ulukaya, yaklaşık iki yıllık hazırlığın ardından 2007'de Chobani'yi kurdu.
Daha az şeker ve yüksek protein içeren yoğurtlarıyla kısa sürede ABD pazarında büyüyen Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını 1 milyar doların üzerine çıkardı ve 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu.