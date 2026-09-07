Milyarder Türk iş insanından Türkiye kararı: Yatırım kararını duyurdu

İstanbul'a gelişlerinin sıklaşmasına karşın bugüne kadar Türkiye'de bir yatırımı bulunmadığının hatırlatılması üzerine Ulukaya, "Ben kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD'den sonra en akıllı yatırım Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Ancak Chobani'nin Türkiye'de doğrudan üretim tesisi kurup kurmayacağı ya da yerli bir şirketle ortaklık yapıp yapmayacağı henüz netleşmiş değil.