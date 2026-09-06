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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye'de aktif 186 siyasi partinin bulunduğunu belirterek bazılarının tabela ve pazarlık partileri olduğunu iddia etti. Parti kurmayı şirket kurmaktan kârlı gören zihniyetin demokrasiyi yozlaştırdığını savunan Yıldız'ın açıklamaları siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye’deki siyasi parti sayısı, bunların faaliyet biçimleri ve yasal çerçevesine ilişkin sosyal medya hesabından kapsamlı ve sert bir değerlendirmede bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine atıf yapan Yıldız, ülkede aktif 186 siyasi partinin bulunduğuna dikkat çekti. Siyaset sahnesinde kitle ve ideoloji partilerinin yanı sıra "tabela, hülle, pazarlık, kişi, üyesiz ve çıkar grubu" gibi çok farklı tipolojilerin türediğini ifade eden Yıldız, tabela partilerin olduğunu ve pazarlık mekanizmalarında yer aldıklarını iddia etti.

'PARTİ KURMAYI ŞİRKET KURMAKTAN DAHA KÂRLI GÖRENLER TÜREDİ'

Siyasal alandaki kurumsallaşmanın aşındığını savunan Feti Yıldız, bazı yapıların kuruluş amaçlarından saptığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Parti kurmayı şirket kurmaktan daha kârlı görenler türemiştir. Tabela partilerinin yasa dışı faaliyetlerini burada anlatmak zaman israfıdır. Son yıllarda kurulan pazarlık partilerinin demokrasiyi nasıl yozlaştırdıkları üniversitelerde tez konusu olmalıdır.”

Açıklamasının ikinci kısmında siyasi partilerin hukuki boyutuna ve üyelik şartlarına değinen Yıldız, vatandaşların önceden izin almaksızın parti kurma hakkı olduğunu, ancak sürecin Anayasa ve yasalara bağlı yürütüldüğünü ifade etti.

KAMUOYU MERAKTA: “KİM BU TABELA PARTİLERİ?”

Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yaptığı sert çıkışın ardından gözler Türkiye’deki siyasi parti siciline çevrildi. MHP’li yöneticinin işaret ettiği "yasa dışı faaliyetler", "ticari çıkar kapısı" ve "pazarlık unsuru" tanımlamalarının hangi yapıları kapsadığı kulislerde merak konusu oldu.

Yargıtay verilerine göre yüz binlerce üyesi ve teşkilatı olan partilerin yanı sıra, üye sayısı birkaç yüzü dahi bulmayan, resmi adresi bulunmayan veya kâğıt üzerinde varlığını sürdüren onlarca oluşum yer alıyor. Yıldız’ın herhangi bir isim vermeden yaptığı bu çıkış, siyasi kamuoyunda "Tabela partileri üzerinden yürütülen kayıt dışı ve yasa dışı süreçler hangileri?" sorusunu gündeme taşıdı.