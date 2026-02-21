Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kamuoyu ile paylaştığı rapor hakkında tartışmalar sürüyor. Rapora Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Partisi tepki gösterirken, MHP'den eleştirilere yönelik bir çıkış geldi. MHP'li Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rapora yönelik eleştirilere karşılık isim vermeden dikkat çeken cümlelerle yanıt verdi.

Yıldız, "İdealist insanların çizgileri sabittir. Kişi yada gruplara yaranmak için çizgisinden sapmazlar. Yalaka, yapmacık, esnek ve gevşek olmazlar. Diliyle içi bir, dürüst, karakteri sabit olup karşısındakine göre değişiklik göstermezler." şeklinde ifadeler kullandı.

Yıldız sözlerinin devamında ise, “Ağzı kafasından bir karış yukarıda bazı arkadaşların, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu üzerinde yorum yaparken, raporu hiç okumadığı kurduğu ilk cümleden anlaşılıyor. Onlar için tavsiyem şu dur. Kendinizi paralama yerine biraz okuyun. Çok zor değil… Kulağınıza küpe olsun diye hatırlatıyorum. Kesirler matematikte önemlidir. Ancak, Üç çeyrekten bir tam olmaz." dedi.

MHP'li Yıldız'ın bu ifadeleri rapora yönelik sert eleştirilerde bulunan Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'nin değerlendirmelerini akıllara getirdi. Yıldız'ın paylaşımı her ne kadar isim yer almasa da özellikle İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na ve ittifak arayışlarına bir yanıt olarak dikkat çekti.

Dervişoğlu'ndan "süreç komisyonu" raporuna 'üniter yapı' eleştirisi yapmış ve "Türkiye'nin üniter yapısını gevşetecek, ulus devlet anlayışını tartışmaya açacak" demişti. Dervşioğlu, "Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil kardeş halklar, topluluklar, kimlikler toplamı olarak tanımlayan şifreli bir dil kullanıyor. Eğer bu dili kabul ederseniz hiçbir şüpheye yer yoktur ki yarın Anayasanın vatandaşlık tanımı tartışılır, öbür gün yerel özerklik konuşulur sonra da federasyon masaya gelir." şeklinde konuşmuştu.

SAĞDAKİ OLASI İTTİFAKINI MI KASTETTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinde ağırladığı DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan için oldukça dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Dervişoğlu, DEVA Partisi’nin, şahsının ve İYİ Parti’nin “her zaman doğrularda buluşabileceği bir siyasi yapı” olduğunu söyledi. Bu sözler iki parti arasında ittifak mı kurulacak yorumlarını akıllara getirirken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da “Muhtemel ittifakta Gelecek, Saadet, Deva, Yeniden Refah ve İYİ Parti olacak.” demişti.

MHP'li Yıldız'ın rapor eleştirilerine yanıt verirken kullandığı cümleler İYİ Parti, DEVA Partisi ve YRP arasındaki olası ittifaka karşı da bir yanıt olarak algılandı.