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Milliyetçi Hareket Partisi, 2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek A Milli Takım için hazırlanan marşı kamuoyuyla paylaştı.

MHP’den yapılan açıklamada, marşın Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin isteğiyle hazırlandığı belirtildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı” denildi.

Açıklamada, “Arkanızdayız” adlı marşın Ahmet Öngel tarafından seslendirildiği ifade edildi.