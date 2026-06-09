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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran Milli Takımı sembolik bir mesajla dikkat çekti.

YAKALARINDAKİ '168' ROZETLERİ GÜNDEM OLDU

İran kafilesi, Meksika'nın Tijuana kentine ulaştığında futbolcuların ceketlerinde "#168" yazılı rozetler bulunduğu görüldü.

28 Şubat 2026 tarihinde ABD-İran çatışmasının ilk gününde bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuğu anısına takılan bu rozetler kısa sürede gündem oldu.

ANTALYA'DAN AYRILIRKEN ROZET TAKMIYORLARDI

Dikkat çeken detay ise rozetlerin yolculuk sırasında ortaya çıkması oldu. İran Milli Takımı Antalya'dan ayrılırken herhangi bir sembol taşımıyordu. Ancak İspanya'daki teknik molanın ardından futbolcuların ceketlerinde "#168" rozetleri yer aldı ve kafile Meksika'ya inerken bu şekilde bir görüntü vermeyi tercih etti.

İRAN MİLLİ TAKIMI DAHA ÖNCE DE BENZER MESAJLARLA DİKKAT ÇEKTİ

İran Milli Takımı daha önce de benzer bir protesto mesajıyla gündeme gelmişti. Mart ayında Nijerya ile oynanan hazırlık maçında futbolcular milli marş sırasında okul çantaları taşımış, Costa Rica karşılaşması öncesinde ise saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarını göstermişti.