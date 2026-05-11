MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" şeklinde statü verilmesi önerisinin yankıları sürüyor.

Konuyla eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, düşük gelirli işlerde çalıştığını, iade-i itibar istediklerini belirterek, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. Apo'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum" dedi.

Arınç'ın bu sözlerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Yalçın, "Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor." derken, "Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın sözlerinin devamında ise şu sözleri kullandı:

Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet!