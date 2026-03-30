MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini dün akşam saatlerinde açıklamıştı. Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter istifasından kısa bir süre önce sosyal medya hesabından, "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" sözleriyle dikkat çeken bir paylaşım da bulunmuştu.

İzzet Ulvi Yönter'in yerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar geldi.

ÖZGÜR BAYRAKTAR KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Bayraktar ilk, orta ve lise öğrenimini Yükseliş Koleji’nde bitirdi. Bayraktar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Genel Başkan Yardımcılığı” görevini yaptı.

MHP Ankara il Teşkilatı’nda “il Yönetim Kurulu Üyeliği” yaparken, Millyetçi Hareket Partisi’nin 11. 12. ve 13. Olağan Büyük Kurultaylarında “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmişti.

13. Olağan Büyük Kurultay Sonrası MHP “Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanlığı”

görevine getirildi.

