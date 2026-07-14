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Eyyüp Yıldız'ın paylaşımı, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Kimi kullanıcılar bu paylaşımı "gereksiz gizem" olarak yorumlarken, son günlerde Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yaşanan gelişmelere yönelik bir paylaşım olduğu yorumları da yapıldı.

Öte yandan Eyyüp Yıldız'ın bu paylaşımı, bir süre önce MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'i akıllara getirdi. Yönter, "MHP'ye sızan ajan" çıkışı yaparak görevinden istifa etmiş, YENİÇAĞ yazarı Fatih Ergin ise Yönter'in kastettiği ismin Eyyüp Yıldız olduğunu yazmıştı. Yönter'in istifasının ardından da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

GRUP TOPLANTILARINA MÜDAHALE İFŞA OLMUŞTU

ABK soruşturmasında basına sızan detaylarda, örgüt yöneticilerinin MHP grup toplantılarına, Devlet Bahçeli'nin konuşma metinlerine, müdahale ettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca duruşmada sanık polisler hakkında tahliye kararı verilmişti.

SAHNENİN ANLAMI: ASLAN BEY DÖNÜM NOKTASI

Yıldız’ın paylaştığı meşhur sahne, dizinin akışını değiştiren en kritik olaylardan biri olan Aslan Bey'in öldürülmesinin hemen sonrasına denk geliyor. Sahne, devletin içerisinde gizli operasyonları yürüten Aslan Bey'in tasfiye edildiği, "karanlıkta kalanların" gün yüzüne çıkması gerektiği bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.