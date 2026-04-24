Devlet Bahçeli’nin ardından MHP’de genel başkan olmak için hazırlanan İzzet Ulvi Yönter, “MHP’de ajan” çıkışı sonrası istifa etmişti. Yönter’in istifası sonrası il teşkilatlarında köklü değişimler yaşanıyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün 2 il teşkilatının daha feshedildiğini duyurdu. MHP Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatları feshedildi.
Nisan ayı içerisinde kronolojik olarak feshedilen il teşkilatları şunlardır:
- 1. İstanbul: İl yönetimi ve 39 ilçe teşkilatı birlikte feshedildi (6 Nisan).
- 2. Kars
- 3. Kütahya
- 4. Eskişehir
- 5. Bilecik
- 6. Çanakkale
- 7. Muğla
- 8. Bolu
- 9. Ardahan
- 10. Bingöl
- 11. Gaziantep
